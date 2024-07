María José Suárez está "feliz" y con humor tras las fotos de Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk juntos

Después de unas semanas de rumores de posible romance entre Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi, han salido a la luz unas imágenes que confirman que hay algún tipo de vínculo entre ellos que no han querido confirmar ni desmentir hasta la fecha. Una noticia que María José Suárez -intentando retomar su vida poco a poco- se ha tomado con humor, como así lo ha demostrado a los micrófonos de Europa Press.

De regreso a Madrid, la modelo se ha enterado de estas fotografías y tan solo ha pronunciado un "muy bien", dejando claro que le es indiferente esta información. Además, ante la presencia de unas viajeras que no apartaban la mirada de ella, se ha tomado con humor la situación exclamando: "Están ahí mirando para atrás como diciendo... ¡Uy, qué interesante!".

María José Suárez vuelve a Madrid | Europa Press

Y es que, ya dejó claro en su día que no tenía intención alguna de hablar de su expareja de forma pública, más allá de la entrevista que concedió. "Yo ya lo que tenía que decir al respecto lo he dicho ya en una entrevista y ya no tengo nada más que opinar sobre este tema", ha sentenciado.

Horas después, María José ha vuelto a hablar con Europa Press, sorprendiéndose al enterarse que compartía espacio en la portada de la revista Semana con su ex. Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk pillados y ella disfrutando de sus vacaciones totalmente ajena a la polémica. "Estoy feliz de que ya no se me relacione con esta persona", ha sentenciado, dejando claro que su historia de amor con el jinete forma ya parte del pasado.