María Hervás se cierra a hablar sobre su supuesta relación con Alfred García: "De la intimidad no hablo"

El nombre de María Hervás suena cada vez más fuerte. Además del gran momento profesional que atraviesa y que su protagonismo cada vez mayor en el mundo de la interpretación de nuestro país, la actriz también está de actualidad por los rumores de relación con Alfred García.

Según revelaron hace unos días 'Las Mamarazzi', la intérprete y el cantante mantendrían un incipiente noviazgo y, a pesar de su discreción en lo que a sus vidas privadas se refiere, ya se mostrarían en público como pareja, besándose y acariciándose sin temor a miradas indiscretas allá donde van.

Una relación sobre la que Europa Press ha preguntado a María Hervás en la lectura de los nominados de los Premios Talía de la Academia de Artes Escénicas, donde ha sido nombrada como 'Talento emergente', en su primera aparición pública tras acaparar titulares en el papel couché por su historia de amor con Alfred.

Alfred García | Gtres

Un romance del que ha dejado claro, visiblemente incómoda, que prefiere no hablar: "A Alfred le conozco, haciendo Yerma tuvimos la oportunidad de conocernos, pero el resto que se habla de nosotros. Nunca jamás he hablado de mi vida privada, personal y sentimental, ni cuando me han preguntado por personas que no se dedicaban a esta profesión ni tampoco cuando me han preguntado por personas que sí se dedican, sigo en mi línea".

"Yo entiendo todas las preguntas y nunca me molesta ninguna, es tu trabajo, yo hago el mío. Pongo ahí las líneas de seguridad en decir que de las emociones mías y de la intimidad no hablo. De todo lo que es profesional por supuesto que sí" ha zanjado, evitando confirmar ni desmentir si está enamorada del cantante.