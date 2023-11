Mar Montoro cuenta cómo actuó su hija de 8 años cuando la presentadora sufrió un shock anafiláctico: "Me sorprendió su madurez"

La presentadora Mar Montoro vivió el pasado 23 de octubre el momento más complicado de su vida. Como ella misma revelaba horas después a través de sus redes sociales, sufrió un choque anafiláctico producido supuestamente por un antibiótico (amoxicilina) que a punto estuvo de costarle la vida.

Afortunadamente, su hija Daniela estaba con ella, avisó al marido de la comunicadora de su grave estado y un equipo de urgencias pudo estabilizarla en su domicilio antes de ser trasladada a un hospital de la capital: "No es mi mejor foto, pero estoy viva. Ayer volví a poner el contador a cero" confesaba con una imagen desde el centro médico.

Dos semanas después, Mar Montoro ha reaparecido muy recuperada en la presentación del Festival de Cine de Huelva y se ha sincerado ante los micrófonos de Europa Press sobre el mayor susto de su vida: "Fue un sustazo. Me encuentro mucho mejor, ando un poquito todavía debilona porque la tensión no termina de estabilizarse, pero mi cuerpo ha sufrido una batalla interna muy grande con el sock anafiláctico que pasé. Pero me encuentro aquí, afortunadamente y mucho mejor" explica.

Sacando el lado positivo de lo sucedido, la presentadora desvela que tras hacer público el choque anafiláctico que sufrió numerosas asociaciones de alérgicos se han puesto en contacto con ella. "Me han agradecido que le haya dado visibilidad y me han pedido apoyo" explica, destacando que lo que le ha pasado a ella "le puede pasar a cualquiera y es un susto que muchos desgraciadamente no pueden contar".

Un agradecimiento muy especial para su hija Daniela y para su marido, que fueron quienes alertaron de la gravedad de su estado, como nos cuenta emocionada: "Es sorprendente la frialdad y la rapidez con la que en situaciones de tensión reaccionan algunos. Mi hija de 8 años, qué firme, qué fría estuvo en todo momento, me sorprendió la madurez en una situación de alerta. Mi marido vamos le voy poner un altar, por supuesto". "Hablando de agradecimientos, sobre todo gracias a la persona que estaba al otro lado del teléfono en el 112, infinitas gracias por los primeros consejos que nos dieron y gracias a esas personas que vinieron en la ambulancia hasta mi casa, me hicieron los primeros auxilios y qué paciencia yo estaba de los nervios" desvela, quedándose con un mensaje muy importante, "la vida sigue y esto sí que es una película".