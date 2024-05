Manu Tenorio vuelve a hablar de Nebulossa y ahora les desea suerte en Eurovisión tras sus críticas

El dúo Nebulossa, representante de España en Eurovisión 2024, actuará esta noche en la ciudad sueca de Malmö en séptimo lugar tras la descalificación de Países Bajos, en la que es, sin duda, la edición más polémica del certamen hasta la fecha.

Sin embargo, Mery Bas y Mark Dasousa están concentrados en su actuación de esta noche, merecida tras ganar el pasado Benidorm Fest gracias a su tema Zorra. Una canción que ha cosechado muchos fans y defensores, pero también algunos críticos. Así, artistas como Ruth Lorenzo, Paloma San Basililo, José Manuel Soto o Manu Tenorio, creyeron que había mejores opciones.

Este último fue uno de los más duros y calificó a Zorra de soez.

Horas antes de la gran final, el cantante ha reaparecido en la presentación de Amigos imaginarios, una película a la que Chenoa le presta su voz, y al ser preguntado por la actuación de Nebulossa, ha asegurado que desea "12 no, 24 puntos si hace falta, ya que están ahí que queden los primeros".

Nebulossa, en uno de los ensayos previos a la gran final de Eurovisión 2024 | EFE/EPA/JESSICA GOW

Sobre sus polémicas palabras, señaló que era "por una cuestión de gusto", que no eran con mala intención y que era su opinión".

Momentos más tarde, su compañera Verónica Romero le ha reprochado su actitud y ha dicho que "a Manu no hay que hacerle caso": "Me encantó Zorra, estaba guapísima, como una diva, natural, emanando glamour y me encantó que el público la aplaudiera".