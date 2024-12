Manu Tenorio, contra las críticas a Bustamante por "machacar a un tío por su cambio de imagen"

El cantante Manu Tenorio ha alzado la voz contra las críticas hacia David Bustamante por su cambio físico. Durante un evento de la presentación del nuevo libro de su amigo Juan Valderrama, el artista ha hablado sobre la imposición de cánones de belleza en el mundo artístico.

Manu Tenorio, exconcursante de Operación Triunfo y compañero de generación de David Bustamante, no ha dudado en mostrarle su apoyo ante la prensa tras las recientes críticas por su cambio físico.

El artista ha hablado abiertamente sobre la presión estética en el mundo del espectáculo y ha cuestionado el mensaje que este tipo de comentarios envían a la sociedad.

Manu Tenorio | Europa Press

"Machacar a un tío por su cambio de imagen me parece que no aporta nada al mensaje", ha afirmado con contundencia. "La música se escucha con los oídos, no con los ojos. Lo importante es cómo estás artísticamente".

Manu también ha criticado lo que ha denominado como "la dictadura de la estética", señalando que este tipo de estándares dañan a las generaciones más jóvenes. "Parece que estamos condicionando a que las chicas tengan un 90-60-90 y los chicos igual. Creo que no es un buen mensaje", ha dicho.

En un tono más distendido, Tenorio también ha hablado sobre cómo vive las fiestas navideñas junto a su hijo, a quien describe como un "disfrutón". "La Navidad con peques es mucho más bonita. Gracias a mi hijo he recuperado el espíritu de estas fechas", ha confesado.

Manu Tenorio | Europa Press

Además, ha compartido detalles sobre las tradiciones familiares, como la decoración del belén y cómo intenta aprovechar al máximo esta etapa: "Mientras sea posible, vamos a disfrutar en familia, porque con el tiempo ese espíritu va menguando".

Manu ha reconocido que nunca ha sufrido la presión estética de manera directa y ha comentado cómo educa a su hijo para que valore más la esencia que la apariencia. "Le estoy educando para que sea un tío orgulloso, lo importante en la vida es la cabeza y el corazón. El físico caduca, es cuestión de tiempo".