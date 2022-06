Malena Gracia reconoce que ha estado en fiestas con Piqué: "Conmigo no pasó nada"

Malena Gracia ha acudido este miércoles a un evento organizado en el famoso Bingo Las Vegas. Allí, la actriz y cantante ha concedido unos minutos a la prensa y ha hecho unas declaraciones BOMBA.

Desde que hace unas semanas se confirmase la separación de Shakira y Piqué después de 11 años de relación, han sido muchos los rumores que han ido circulando por las redes. Ahora Malena se ha querido pronunciar sobre el que podríamos llamar: 'el tema del momento'.

Shakira y Piqué | Gtres

Ha coincidido con Piqué

Mientras se habla de que Piqué habría coincidido en un evento privado en el mes de mayo con tentadoras como Fani Carbajo, Malena Gracia da un paso al frente y desvela, para sorpresa de todos, que ha coincidido en varias fiestas con el jugador del Barça.

Malena es una amante de la noche y ha confesado haber coincidido con Piqué en alguna que otra fiesta: "A él le gustan mucho las fiestas. Es muy agradable, es guapo, pero no he tenido nada con él" afirma, definiendo así como es el futbolista en las distancias cortas: "Cercano, amable, bailarín... claro que sí pero yo no sé más, hasta ahí. Conmigo desde luego no pasó nada aunque fue muy majo".

Reconoce que el futbolista era "un gran protagonista en las fiestas" y se hacía notar, le da "pena" que se haya separado de la cantante: "Hacía una pareja muy bonita, la verdad".

Gerard Piqué | Gtres / Daniel Gonzalez

Desde que se anunció su separación, son muchos los rumores que existen sobre las fiestas que se estaría pegando Piqué o las que estaría organizando en su ático. Incluso se ha publicado en El Periódico que recientemente el futbolista ha sido visto en compañía de su amiga especial.

Tras su separación

Malena está soltera y sin compromiso, y desde que rompió su relación con Arévalo no ha vuelto a encontrar el amor. Sin embargo, ha remarcado sus ganas de enamorarse y confía en que "este verano aparezca el hombre de mi vida". La cantante tiene las ideas claras sobre lo que quiere: "Un hombre que me guste, que me entienda y que esté a mi lado".

Pero mientras llega el hombre indicado, ella sigue volcada en su carrera donde ha asegurado que, las malas experiencias la han llevado a que "la mayor parte" de su trabajo lo haga ella, y "otras veces con un manager".

