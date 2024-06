Malena Gracia prepara una canción en recuerdo de su expareja, Arévalo: "Como no me dejaron despedirme"

Malena Gracia y Paco Arévalo mantuvieron una relación repleta de idas y venidas en los últimos años de vida del humorista, pero las declaraciones de la artista hace un tiempo criticando en un plató al que había sido su pareja hicieron que el hijo vetara a la cantante de Por un beso tuyo en el tanatorio del valenciano, fallecido el pasado 3 de enero.

Malena Gracia y Paco Arévalo, en 2021 | Gtres

Sin embargo, Malena tenía claro que tenía que dar su último adiós a Arévalo de una manera o de otra, y ahora sorprende anunciando el inminente lanzamiento de la canción que compuso para el cómico, El hombre que me hacía reír.

"Yo he hecho la letra, y el compositor ha hecho la música entre los dos, un poco lo hemos hecho, pero sobre todo la letra porque quería decir muchas cosas y en la canción las digo" nos ha contado, confesando que aunque le encantaría que fuera "el nuevo hit del verano" la ha hecho "de corazón porque se la debía a él". "Como no me dejaron despedirme, pues es como un homenaje a él" desvela.

Malena Gracia haciendo declaraciones a Europa Press | Europa Press

Respecto a si es un tema en el que habla de su amor por él y sus recuerdos juntos, o si más bien es una canción en la que lanzará dardos al más puro estilo Shakira, Malena adelanta que "habrá un poco de todo, pero sobre todo habla de nuestra historia de que no me dejaron despedirme, de todo lo que sucedió, porque yo en la letra lo que plasmo es la realidad y qué mejor que contar la realidad, eso queda, llega al corazón". "Es una canción muy reivindicadora, para que los que no se hayan enterado, que se enteren" advierte.

Y como asegura, la reacción del hijo de Arévalo, muy duro con ella tras su muerte, no le importa lo más mínimo: "Yo lo hecho de corazón, se lo merece él. Y que digan lo que quieran, ahora volverán a decir que si lo hago para salir en la tele, yo que salgo siempre en la tele, son ellos los que buscan la tele, pues nada, pues que vayan otra vez a la tele y que digan lo que quieran, si es que me da igual, yo hago las cosas porque las siento. Y lo que digan me da exactamente igual".

Malena Costa, vetada en el tanatorio de Arévalo | Gtres

"Yo después de cómo se portaron de mal por mi parte no le guardo rencor, pero como la gente tiene esos odios... Peor para ellos. Mi canción va a empezar a sonar en todos los sitios. Si quieren que la escuchen y sino que se pongan unos tapones bien grandes. Yo soy tan feliz, mira qué feliz que hasta he perdido peso y todo de lo feliz que estoy", asegura ante las cámaras de Europa Press.