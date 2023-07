Makoke impacta con su espectacular cuerpo en bikini a sus 53 años

Con la llegada del verano, la mayoría de influencers y rostros conocidos de nuestro país se pasan los tres meses de un lado a otro viajando y disfrutando de grandes planes, ya sea por vacaciones o compromisos profesionales. Por lo que no es de extrañar que la mayoría de publicaciones que veamos estas semanas en redes sociales sean posados en bikini con los que presumir de sus figuras y del gran bronceado que están consiguiendo.

Al igual que su hija, Makoke comparte su vida diaria con sus seguidores, desde sus viajes hasta sus rutinas de entrenamiento, y es que la madre de Anita Matamoros es una gran aficionada al deporte y no es raro verla diariamente en el gimnasio o realizando distintas actividades con las que tonificar su cuerpo. Y es que, para ella ni los meses de verano son una excusa para dejar los entrenamientos de lado, por mucho calor que haga ella.

Hace unos días, Makoke estuvo de vacaciones en Cádiz junto a sus hijos, Javier Tudela y Anita Matamoros. Un viaje que se ha vuelto tradición en su familia y que realizan todos los veranos con la intención de disfrutar juntos y de continuar creando recuerdos. Tanto con sus hijos como con su nietos, y es que Makoke va a ser abuela por segunda vez, ya que Javier está esperando su segundo hijo junto a la influencer Marina Romero.

Tras disfrutar de unos días de vacaciones, la familia al completo ha vuelto a Madrid. Sin embargo, Makoke ha querido seguir compartiendo momentos del viaje y ha publicado en su perfil de Instagram un impresionante posado en bikini que se hizo durante sus vacaciones. Apoyada en la pared de una estrecha calle, con el mar de fondo y un bonito bikini, Makoke ha mostrado su gran figura a sus 53 años, la cual ha conseguido a base de esfuerzo y trabajo diario en el gimnasio: "Bolonia, te echo de menos...", ha escrito junto a la instantánea.

Un post que se ha llenado de muchos comentarios en los que se ha producido un debate entre los usuarios ya que muchos han hecho referencia a la gran figura de Makoke y al gran trabajo que realiza con sus entrenamientos para conseguirla, mientras que otros de sus seguidores han considerado que su cuerpo lo ha conseguido mediante operaciones: "Ese cuerpo no lo tendremos muchas porque no nos operan gratis sino muchas lo tendrían, no es mi caso, porque yo tengo la edad que tengo" o "Creo que debes operarte los codos, están arrugados", son algunos de los mensajes que ha recibido.