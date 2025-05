La madre de Melyssa Pinto asegura que no conoce a Mario Casas: "La verdad que no sé mucho"

Desde el pasado mes de marzo, los rumores de relación persiguen a Mario Casas y Melyssa Pinto desde que fuesen vistos juntos en Gran Canaria. Una relación sobre la que ninguno de los dos se ha querido pronunciar...

Mario Casas, en los Premios Esquire | Gtres

Y es que aunque durante estos meses han jugado al despiste, la pasada semana, el actor y Melyssa eran fotografiados juntos por primera vez en Madrid. Según el citado medio, el encuentro tuvo lugar el pasado 12 de mayo con motivo de la celebración del 34 cumpleaños de Melyssa, que festejaron en el exclusivo restaurante de Madrid situado en el barrio de las Salesas, Los 33.

Melyssa Pinto posando para los medios | Europa Press

Unas imágenes que la influencer tampoco ha querido comentar, y es que tras las fotos, la prensa captaba a Melyssa por el centro de Madrid y aseguraba que: "No voy a contar más de lo que sabéis".

Quien también se ha mantenido muy discreta respecto a las preguntas de los medios ha sido la madre de la influencer, Nela Almeida, que ha participado como jurado en los Premios Miss Universo de Cataluña: "La verdad es que no sé mucho".

Nela Almeida, la madre de Melyssa Pinto | Europa Press

La madre de Melyssa ha reconocido que todavía no conoce a Mario: "Lo he visto en la capa de la revista". "No puedo opinar nada más. Y si lo supiera, tampoco os lo diría", responde intentando poner fin a las preguntas sobre su hija y su relación con Mario Casas.