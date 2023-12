La madre de Aitana filtra por error una foto de la cantante besándose con Sebastián Yatra

Aitana está en un nuevo momento de su vida. Desde que saliera a la luz su ruptura con Sebastián Yatra -que primero confirmó el colombiano y después hizo lo propio la cantante con unas misteriosas declaraciones-, la exconcursante de Operación Triunfo ha encontrado en los escenarios su refugio.

Sin embargo, su vida sentimental ha vuelto a cobrar protagonismo por un error que ha cometido su madre en la red. Belén Morales, la madre de la intérprete de Vas a Quedarte, ha compartido una foto de su marido, Cosme Ocaña, para felicitarle por su 60 cumpleaños. Una sencilla imagen de él acompañada de la canción Luna de Aitana que no ha pasado desapercibida por un pequeño detalle.

La madre de la cantante ha compartido un pantallazo de su galería en el que se aprecian otras imágenes que están en su móvil, destacando una de su hija dándose un beso con Sebastián Yatra. Una foto que se ha entendido que es antigua (pues su romance ya ha llegado a su fin), pero que ha causado el mismo revuelo. Eso sí, Belén ha optado por borrar rápidamente el storie y volver a publicar la foto de su marido recortada. Pero en la red todo es cuestión de segundos y los fanáticos de Aitana han sido rápidos a la hora de capturar ese momento que ya se ha hecho viral.

Sebastián Yatra y Aitana por las calles de Madrid | Gtres

Y, mientras todo el mundo especula sobre una posible reconciliación, los cantantes han preferido seguir manteniendo el silencio como están acostumbrados a hacer. Eso sí, Aitana no ha querido pasar la oportunidad de mandarle un cariñoso mensaje a su padre por esta nueva vuelta al sol, haciendo oídos sordos al error que ha cometido su madre por este mismo motivo: "Te tengo aquí al lado mío de la cama, porque duermes conmigo cuando me siento sola, cuando más te necesito y ahí estás, siempre, para acompañarme en las noches más oscuras y también en las más luminosas. Para reírnos sin parar por tonterías o llorar sin parar por lo mismo".

Con este post con imágenes inéditas de la cantante y su padre, Aitana ha querido darle las gracias por absolutamente todo lo que ha hecho por ella en la vida: "Gracias por acompañarme en el camino, por cogerme de la mano y saltar, contigo no da miedo la caída. Por recordarme cada día que puedo con todo lo que me proponga. Siempre bromeo contigo y te digo que me has creado muchos miedos, siempre has querido protegerme de todo, pero en realidad si estoy donde estoy es gracias a ti y a la mama. Soy valiente por vosotros. Gracias por todo lo que me has enseñado y me sigues enseñado diariamente".