Luis Alfonso de Borbón, sobre sus polémicas palabras de la boda de Paloma Cuevas y Luis Miguel: "Mantengo lo dicho"

Sigue siendo todo un misterio: ¿Luis Miguel y Paloma Cuevas se han casado, se van a casar o solo son rumores? Desde hace meses, se ha especulado con que el cantante y la diseñadora podrían sellar -o haber sellado- su amor en el altar; especulaciones con las que vaciló hace unos días Luis Alfonso de Borbón y con las que ha vuelto a bromear.

El bisnieto de Franco, acompañado por Margarita Vargas, llegaba este fin de semana a Córdoba para disfrutar del concierto que ofreció el intérprete de La Chica del Bikini Azul en la ciudad natal de Paloma Cuevas. Un show muy esperado tras el cual, Luis Alfonso volvía a confirmar esta boda a los micrófonos de Europa Press: "Ayer estaba el cura y también la madrina. Ayer estuvieron, ¿no los visteis?".

Luis Alfonso de Borbón volviendo del concierto de Luis Miguel | Gtres

Con media sonrisa y volviendo a hacer gala de su particular humor, optaba por mantener su silencio después de que sus palabras -en las que confirmaba que la pareja se había casado en Las Vegas-causaran un gran revuelo: "No digo más, que si no me regañan".

Un día después, saliendo del hotel en el que se hospedaba el cantante mexicano durante su estancia en Córdoba, Luis Alfonso volvía a vacilar a los medios de comunicación, reaccionando a lo mucho que han dado que hablar sus declaraciones: "Mantengo lo dicho". ¿Por qué esta insistencia en confirmar que Luis Miguel y Paloma Cuevas se han casado?

Luis Miguel en su concierto en Córdoba | EFE

Lo cierto es que, mientras la pareja sigue abogando por su silencio y, como han hecho desde el principio, manteniendo su vida privada en la más estricta intimidad, las declaraciones de Luis Alfonso de Borbón, además de desconcertar, continúan dando la vuelta al panorama nacional.