Andy, emocionado en el último adiós al hermano de Lucas: "No puedo, perdonadme"

Unidos, como llevan demostrando desde hace más de 20 años que empezaron juntos en la música. Así se han mostrado Andy y Lucas tras la trágica muerte de Pedro González, hermano de Lucas. Unas horas después de conocer la noticia, el cantante reaparecía en el tanatorio para darle un último adiós a una de las personas más importantes de su vida.

Allí, devastado y sin poder pararse a hablar con la prensa, confesaba que estaban siendo momentos muy duros, en familia y que estaba "muy roto". Tras esto, era Andy el que llegaba al lugar para arropar a su amigo, sin querer dejarle solo en este trágico duelo.

Andy llegando al tanatorio del hermano de Lucas | Gtres

Su amistad ha sido tan fuerte desde el primer momento que la familia de Lucas también se ha ido convirtiendo con el paso de los años en la de Andy. Es por eso que, emocionado y cabizbajo, el cantante tampoco ha podido atender a los medios de comunicación a su llegada al tanatorio.

La muerte repentina de Pedro a los 55 años debido a un infarto ha dejado devastados a todos sus seres queridos. "No puedo, de verdad que no, perdonadme", han sido las únicas palabras de Andy a los medios de comunicación, levantando la mano como señal de agradecimiento por el apoyo y de perdón por no poder pararse a atenderlos.

Andy llegando al tanatorio del hermano de Lucas | Gtres

Desde la cuenta oficial del dúo también han mandado un comunicado en el que Lucas, roto de dolor, ha dedicado unas bonitas palabras a su hermano, desvelando que fue él quien le regaló su primera guitarra con la que compuso los temas más conocidos del grupo.

En mitad de este duelo, Andy y Lucas continuarán con su gira de despedida, siendo el primer concierto tras la pérdida este viernes, 7 de marzo, en Pamplona: "La profesionalidad y la pasión estarán más presentes que nunca para ofrecer un concierto a la altura de lo que él hubiera querido".