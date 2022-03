Lolita Flores felicita a su hija Elena Furiase por su cumpleaños con unos emotivos recuerdos del pasado

Este miércoles la familia Flores está de celebración. Y es que, Elena Furiase cumple este 9 de marzo 34 años en un momento inmejorable de su vida en el que se encuentra disfrutando de la dulce espera hasta que llegue el que se convertirá en el nuevo benjamín de la casa.

Fue a principios del pasado mes de enero cuando conocimos la buena nueva y desde entonces la actriz no ha dudado en presumir orgullosa de su ya notable barriguita de embarazada.

Una noticia de la que Lolita Flores se mostró ''feliz y encantada de la vida'' de convertirse una vez más en abuela de un bebé del que hasta día de hoy desconocemos si será un niño o una niña pues la futura mamá por el momento prefiere ''no decirlo porque a ver si luego las cosas se tuercen''.

Lo que sí sabemos es que la conocida artista ha sido, como no podía ser de otra manera, una de las primeras en felicitar a su hija a través de las redes sociales,

Inmortalizando dos instantáneas de su infancia con Elena, una actual de ambas y una donde la única protagonista es la intérprete, Lolita le ha dedicado hace apenas unos minutos una preciosa felicitación a su cumpleañera favorita.

''Felicidades chiquitita mía, 34 años que me has dado de felicidad, de orgullo de madre, de artista, porque además de actriz eres artista completa, madre como tú pocas he visto. Y te deseo que todos tus sueños se cumplan, que tus hijos crezcan sanos y sean felices y sobre todo tú, porque si tú lo eres lo seremos todos. Te quiero mi vida, felices 34 años, estoy lejos de ti hoy como dice Noah, pero siempre contigo y en ti besos millones'', ha escrito.

