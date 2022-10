Laura Escanes reacciona a la broma de Risto Mejide presentando a su "nueva ilusión" tras su separación

Apenas una semana después de que Risto Mejide y Laura Escanes anunciasen por sorpresa su separación tras 7 años de relación y una hija en común, con emotivos comunicados publicados en sus redes sociales con los que nos encogieron el corazón y en los que ambos dejaron entrever que el fin de su matrimonio se debía solo a un desgaste, se especula con que la influencer ya habría encontrado de nuevo el amor.

Laura Escanes, ¿nuevo novio?

Y es que como publica la revista Lecturas, Laura habría recuperado la ilusión al lado de Míster Jägger, un famosísimo youtuber y streamer de 27 años cuyo nombre real es Alberto Redondo Jiménez y al que habría conocido el pasado mes de febrero.

Una información que la influencer no tardaba en desmentir al diario La Razón, asegurando que no mantiene "ninguna relación" pero que no iba a entrar en más explicaciones porque está "agotada" de todo lo que se ha dicho sobre ella desde que anunció su ruptura con Risto.

La influencer se pronuncia tras los rumores

Este miércoles Laura se ha levantado más animada y, tirando de sentido del humor, ha colgado un storie en su cuenta de Instagram en un coche, explicando que se dirigía a ver a su "cuarto novio de la semana", quitando importancia a los rumores de que habría sido infiel al presentador. "Tampoco estaría mal" ha respondido a una seguidora que le ha comentado que la prensa no tardará en sacarle una novia.

Laura Escanes, irónica tras ser relacionada con Míster Jagger | Instagram (lauraescanes)

Laura Escanes bromea con que "tampoco estaría mal" que le adjudicaran una novia | Instagram (lauraescanes)

La ironía de Risto Mejide

Risto, por su parte, ha reaccionado a esta noticia con ironía, contraatacando a los rumores de que Laura podría haber rehecho su vida sentimental presentando, a través de sus redes sociales, a la que se ha convertido en su "nueva ilusión" tras su separación. Y no es otra que la lectura, una de sus grandes pasiones.

"Os presento a mi nueva ilusión. No es de hablar mucho, pero hay que saber leerla. Nos conocemos desde hace años, y cada vez que nos reencontramos surge la chispa del primer día. Nadie como ella para pasar página. Por favor, no nos saquéis fotos, que no le gusta que la juzguen por su aspecto. Os iré contando" ha publicado en Instagram con una imagen de varios libros apilados, dejando claro que por el momento la lectura es lo único en lo que piensa para superar su ruptura.

Una declaración de intenciones con la que Risto desmiente que tenga un perfil en una exclusiva app de citas y a la que Laura ha reaccionado con emojis tapándose la boca con la mano, buena prueba de que les han hecho mucha gracia los rumores surgidos sobre sus vidas amorosas tras su separación.

Post Risto Mejide | Instagram

Seguro que te interesa...

Los novios que han adjudicado a Laura Escanes desde su separación de Risto Mejide: un entrenador y ahora un famoso youtuber