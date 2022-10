Laura Escanes desvela el significado de sus últimos tatuajes tras su ruptura con Risto Mejide: "Te quiero hasta la Luna"

Apenas ha pasado una semana desde que Laura Escanes y Risto Mejide hicieron público el último capítulo de su historia de amor.

Con unas bonitas palabras y llenos de amor, los que fueron pareja durante 7 años se despedían de su vida juntos. Sin dar más motivos ni explicación, se deseaban todo lo mejor y ponían el punto y final.

Desde entonces mucho se ha hablado sobre cuál es la causa de la ruptura y hay quien ha afirmado que podría haber implicada una tercera persona, pero por ahora todo son rumores y lo único que está claro es que afrontar la ruptura no está siendo nada fácil para ninguno de los dos. Puedes ver qué lo que ha contado Laura a la prensa en el vídeo de arriba.

Por su parte, Laura Escanes se ha refugiado estos días con su familia y amigas, pues es una época de cambios y necesita el apoyo de quienes le quieren. Así, se la ha visto buscando piso en Madrid con Pablo Castellano, el marido de su gran amiga María Pombo.

Otro de los hechos que ha llamado la atención es que la influencer ha subido una recopilación de sus últimos tatuajes, nuevas marcas en la piel que ha decidido enseñar tras su ruptura con el publicista.

Los nuevos tatuajes de Laura Escanes tras romper con Risto Mejide

Este viernes ha enseñado sus últimos cuatro tatuajes y los ha enumerado, creemos que por orden de realización, por lo que intuimos que el cuarto es el último y más reciente.

El primero de ellos es una frase de la canción 'Volcano' de Damiel Rice: "You give me miles and miles of mountains, and I'll ask for the sea" ("Tú me das millas y millas de montañas y yo te pido el mar").

El segundo tatuaje es una Luna y se lo ha dedicado a su pequeña Roma con una frase en catalán que significa "Te quiero hasta la Luna".

El tercer tatuaje es el número "111" y podría haber muchas conjeturas acerca de por qué se lo ha hecho, pues este número puede tener diferentes significados y Laura no ha querido especificarlo.

El cuarto tatuaje es el planeta Saturno y se lo ha hecho con su amiga Gema Pinto, pero tampoco ha explicado su significado y puede adquirir varios de ellos.

Seguro que te interesa...

Laura Escanes responde así a los que la juzgan por cómo está llevando su separación de Risto Mejide