Lara Dibildos, muy afectada y con la voz entrecortada por el estado de su madre Laura Valenzuela: "Está luchando"

La preocupación por Laura Valenzuela es máxima desde que a primera hora de este miércoles trascendió la noticia del empeoramiento en el estado de salud de la querida actriz y presentadora, de 92 años. Era su hija Lara Dibildos la que confirmaba que, días después de recibir el alta hospitalaria tras contraer una infección que le provocó fiebres altas e indisposición, su madre vuelve a estar ingresada en el madrileño hospital de La Princesa.

"Está malita" revelaba la artista en conversación con la revista Semana, aclarando que pese a lo que se había publicado en las últimas horas, su progenitora no está en la UCI sino en planta, rodeada de toda su familia.

A su lado en todo momento Lara, que este jueves se ha separado unos minutos de la emblemática presentadora para darse una ducha e ir a por algo de ropa a su domicilio en el centro de la capital. Vestida completamente de negro, ocultando su tristeza bajo unas maxi gafas de sol, y con la voz entrecortada, la actriz ha atendido amablemente a las cámaras de Europa Press y ha desvelado cómo se encuentra su madre: "Está luchando" ha reconocido muy afectada.

"Mis hijos no han podido venir, ha sido imposible, pero está rodeada de toda su familia. Está mi prima, tiene dos hermanos, está muy arropada" ha añadido, reconociendo que ella está sobrellevando este delicado momento como puede: "Ahí voy, no sé ni cerrar el maletero así que imagínate. Ya no sé" ha afirmado visiblemente nerviosa y agradeciendo los ánimos de la prensa mientras intentaba cerrar el coche tras meter unas pertenencias para llevar al hospital.

Minutos después Lara ha llegado al centro médico, donde ha sido grabada entrando acompañada por una amiga y donde en estos momentos se encuentra con su madre que, como ha reconocido, está "muy malita" y "luchando" por superar este delicado trance.