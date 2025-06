El motivo por el que Anabel Pantoja ha llegado tarde a la comunión de su sobrina, hija de Kiko Rivera

Irene Rosales y Kiko Rivera han disfrutado de uno de los días más esperados: la comunión de su hija Ana. Sin embargo, cuando todos los invitados estaban sentados en la Parroquia de Santiago Apóstol (Sevilla) y la ceremonia ya había comenzado, faltaba una persona muy importante: Anabel Pantoja.

Pero no, no ha sido una ausencia marcada en este día tan emotivo, sino que la sobrina de la tonadillera llegaba tarde, pero llegaba. "Llegando tarde. Soy un desastre de tata", confesaba a los micrófonos de Europa Press a las puertas de la ceremonia.

Anabel Pantoja llegando a la comunión de su sobrina | Gtres

Con prisas, sin pararse a hablar con los medios y visiblemente agobiada, Anabel confesaba el motivo de su tardanza, dejando claro que no se trataba de ningún problema mayor: "Cuando tienes niños todo se retrasa y encima yo soy muy chochona, pero bueno…".

Y con esta explicación, Anabel se despedía de las cámaras sin mirar atrás y con la única preocupación de llegar a tiempo para ver a su sobrina disfrutar de su día.

Las hijas de Kiko Rivera con la pequeña Alma, hija de Anabel Pantoja | Instagram @anabelpantoja00

Quienes no se han dejado ver por alli (ni se esperaba que fueran) han sido Isabel Pantoja y su hija Isa. Ausencias a las que ha hecho referencia Kiko en su último post dedicado a su hija: "Y aunque puede que en este día tan especial hayas notado algunas ausencias… quiero que sepas algo, mi amor: no importa quién no ha estado hoy. No importa quién no supo entender lo importante que era para ti este momento, quién no apareció o quién eligió no estar".

Kiko Rivera e Irene Rosales tras la comunión de su hija Ana | Cordon Press

A la salida de la ceremonia, Irene confesaba que había sido "muy bonita y muy emotiva", mientras que el Dj prefería guardar silencio. Una vez más, queda constancia que la familia está totalmente dividida y que el único nexo de unión entre unos y otros siempre ha sido Anabel Pantoja.

Anabel Pantoja y Merchi llegando a la comunión de la hija de Kiko Rivera | Gtres

Para la ocasión, ha lucido un conjunto en color blanco de top halter con volante y pantalones palazzo de largo pirata, de Zara. Lo ha combinado con un tacón de suela de esparto y tiras transparentes de Lefties. Un look ideal para estos meses en los que las reuniones familiares son habituales. Y, como no podía ser de otra manera, ha contado con Francisco Javier Mondaca para el pelo y el maquillaje. Un 10.