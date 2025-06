La carta de Kiko Rivera a su hija Ana tras su comunión ¿con indirecta incluida por las notables ausencias?

Como en todas las celebraciones del clan Pantoja… hay ausencias que decepcionan. Y de eso ha hablado Kiko Rivera en la carta que le ha escrito a su hija Ana tras su primera comunión: "Un día inolvidable, un día lleno de luz, emoción y alegría".

Hasta la Parroquia de Santiago Apóstol, en Sevilla, se han desplazado todos los seres queridos del Dj e Irene Rosales para este día tan emotivo. Y aunque han saltado las alarmas al no ver llegar a Anabel Pantoja, finalmente ha llegado. A quienes no se esperaban eran a Isabel Pantoja y su hija Isa, y así ha sido: no han asistido.

Kiko Rivera e Irene Rosales en la comunión de su hija Ana | Gtres

"Aunque puede que en este día tan especial hayas notado algunas ausencias, quiero que sepas algo, mi amor: no importa quién no ha estado hoy. No importan quién no supo entender lo importante que era para ti este momento, quién no apareció o quién eligió no estar", ha explicado Kiko a su hija en su carta más sincera.

No ha dado nombres, no ha dicho de quiénes se tratan, pero ha vuelto a lanzar otra indirecta: "Lo que de verdad importa es lo que sí estuvo: tu sonrisa, tu ilusión, tu mirada limpia al recibir por primera vez a Jesús y, sobre todo, todos nosotros… lo que te queremos con el alma".

Y, dejando a un lado la polémica, Kiko se ha centrado en recordarle a su hija lo importante que es en su vida, echando la vista atrás al primer día que la conoció: "Desde el primer instante en que te tuve en mis brazos supe que cuidar de ti sería mi mayor propósito, y estar a tu lado en días como hoy mi mayor orgullo".

Un texto que ha acompañado con una foto que desprende alegría: Kiko dándole un beso en la cabeza e Irene festejando por lo alto este día: "Hemos estado contigo los que de verdad sabemos lo especial que eres".

Aunque Kiko está plenamente centrado en mostrar en redes sociales su nueva vida, el deporte en el que está completamente inmerso y los buenos hábitos que ha adoptado, ha querido aprovechar este día tan especial para romper su regla de oro y hablar de su familia.

Kiko Rivera e Irene Rosales tras la comunión de su hija Ana | Gtres

"A veces, hija, la vida nos enseña que no todos estarán cuando más los necesitamos, pero también nos enseña algo muy valioso: quienes sí están. Y esos, los que hoy te abrazamos, te miramos con ternura y celebramos contigo, son los que debes guardar siempre en tu corazón", ha sentenciado, como un nuevo dardo más.

Para terminar esta carta tan íntima, el hijo de Isabel Pantoja ha querido dejar claro a su pequeña que él siempre estará a su lado: "Sigue caminando con la cabeza alto, con la ternura que te hace especial y con la fuerza que llevas dentro, porque tu papá -yo- siempre estaré contigo. En cada paso, en cada caída, en cada alegría…siempre".