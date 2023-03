Kate Middleton tuvo que someterse a la misma prueba de fertilidad que Lady Di antes de casarse

'Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family' ('Juventud dorada: una historia íntima de crecer en la familia real'), así se llama el libro que acaba de publicar Tom Quinn en el que ha dejado al descubierto algunos de los entresijos de la monarquía británica.

Una obra que cuenta con información inédita por el cargo que durante años ostentó el escritor como miembro del personal del Palacio de Buckingham... Una serie de revelaciones entre las que ha llamado especialmente la atención un íntimo detalle en la relación de Kate Middleton y el príncipe Guillermo que nada tiene que ver con que actualmente su matrimonio se haya visto un tanto alterado mediáticamente después de que el pasado mes de febrero algunos medios ingleses aseguraran que este le había sido desleal a su mujer con su examiga, Rose Hanbury.

Y es que, según se detalla en el libro, la ahora Princesa de Gales tuvo que someterse durante su noviazgo con el nieto de Isabel II a un trámite que "siempre se lleva a cabo": una prueba médica que confirmase su fertilidad "para garantizar que una futura reina pueda tener hijos". "Si Kate no hubiera sido fértil, no hay duda de que el matrimonio habría fracasado", relata el autor.

Boda de Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton | agencias

Algo a lo que, atendiendo a lo publicado, antes de coronarse como una más de la familia Windsor y de contraer matrimonio con el rey Carlos III, también tuvo que someterse en su día su suegra, Lady Di: "Diana se quejó en un breve encuentro conmigo de que, con toda inocencia, había pensado que sus controles prematrimoniales tenían que ver con la salud general, y luego se dio cuenta de que en realidad se había hecho una prueba de fertilidad. 'Era tan inocente que acepté todo en ese momento', dijo", recuerda.