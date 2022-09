Las Kardashian, Madonna y otras celebrities con efecto "cara globo"

¿Alguna vez has pensado que una celebrity se había pasado con las agujas? Seguro que te vienen muchos nombres en mente. Los rellenos faciales frecuentes a los que se someten muchas famosas pueden derivar en una alteración del rostro considerable. Es el caso de celebrities como Madonna, hermanas del clan Kardashian, como Khloé, Kyle o la misma Krist Jenner.

Este efecto de hinchazón facial tiene un nombre en cirugía estética, que se conoce como balloon face, pillow face o cara globo, en español. A continuación, hacemos un repaso sobre los casos de celebrities más evidentes con efecto cara globo. ¿Cómo ha sido su evolución estética hasta llegar hasta aquí? Te lo contamos todo.

Características del efecto cara globo

Los rostros afectados por el también llamado overfilled syndrome (síndrome de sobrellenado en español) presentan una frente redondeada y pómulos marcados y prominentes. El resultado de tener estas facciones tan definidas provoca el efecto de ojos hundidos o pequeños.

El mentón también puede presentar tamaños desproporcionados y los labios suelen ser de un grosor exagerado ("labios de salchicha", como solemos decir). Por último, el eje de la cara, que naturalmente está en vertical, se diluye para dar paso a un rostro redondo.

Este síndrome es el resultado de una mala práctica de la cirugía estética. La idea de los rellenos fáciles es corregir o restaurar los surcos, arrugas o proyectar zonas del rostro. Pero no debe aplicarse para sobrecorregir. Por lo tanto, no es que los rellenos fáciles sean malos, sino que deben aplicarse en su justa medida y adaptados a las necesidades de cada rostro.

Famosas con cara globo

Madonna

La icónica cantante forma parte de las celebrities que parecen haberse tomado el antídoto de la juventud eterna. A sus 64 años, aún tiene energía para parar un tren y su actitud juvenil se acentúa con la forma que tiene de mostrarse ante el mundo: descarada y desafiante.

Ahora bien, en los últimos años Madonna ha recibido varias críticas de sus seguidores por los notables cambios físicos que ha experimentado su rostro. Los retoques estéticos saltan a la vista y es evidente que la cantante se ha sometido a diferentes cirugías plásticas para luchar contra el paso de la edad. Pero la opinión mayoritaria es que la intérprete de 'Material Girl' se ha pasado con las agujas.

Y no está equivocada, puesto que la lista de intervenciones estéticas a las que se ha sometido la cantante es larga. Entre ellas; un lifting frontal completo, para levantar y estirar la piel del cuello, la cara y la frente; una cirugía de los párpados, o blefaroplastia para eliminar el exceso de piel y las bolsas en los ojos; rellenos con ácido en sus labios; aplicaciones de bótox para las arrugas; una rinoplastia para adelgazar su tabique y elevar la punta de la nariz, y un largo etcétera.

Khloé Kardashian y Kris Jenner

No es ninguna sorpresa afirmar que la familia Kardashian ha pasado entera por el quirófano. Las hijas de Kris Jenner y su misma progenitora, son las reinas de la cirugía estética. Aunque todas se han hecho retoques imposibles de pasar por naturales, tal vez, las más exageradas sean Kris Jenner y Khloé Kardashian.

Cumplen con todas las características del efecto cara globo: pómulos muy prominentes, ojos hundidos y labios prominentes (cada vez más). Todo ello hace que la expresión de su rostro al expresar emociones parezca forzada.

Nicole Kidman

Hoy en día, Nicole Kidman sigue teniendo una belleza envidiable a sus 55 años. Pero, en su caso, los retoques estéticos le han jugado una mala pasada. De hecho, después de su mala experiencia con el bótox, ha reivindicado abiertamente la belleza natural y su arrepentimiento por haber pasado por quirófano.

La actriz de 'Big Little Lies' confesó que después de la intervención no podía mover su rostro y se dio cuenta de que no había valido la pena. Ahora, aboga por llevar un estilo de vida muy saludable y tener buenos hábitos. De todas formas, las marcas de las intervenciones aún se notan en su rostro.

Renée Zellweger

Es una de las caras de Hollywood que más ha cambiado. Poco queda del aspecto con el que Zellweger saltó a la fama con la comedia 'Persiguiendo a Betty' (2000). Ahora, tiene los ojos mucho más rasgados, los pómulos prominentes y la frente sin expresión.