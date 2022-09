El novio de Sharon Stone rompió con ella por no ponerse bótox

Sharon Stone fue una de las actrices más deseadas en los años 90, gracias a películas como 'Instinto Básico', 'Acosada' o 'Casino'. Treinta décadas después, a sus 64 años, la intérprete nacida en Pensilvania (Estados Unidos) sigue destacando por su gran belleza.

Stone hace años que decidió dejar de hacerse retoques estéticos y aceptar el paso del tiempo potenciando su belleza natural, aunque eso le costó una relación. Según ha desvelado la misma actriz en una entrevista para Vogue Arabia -publicación que protagoniza este mes de septiembre-, uno de sus exnovios la dejó porque se negó a inyectarse bótox.

El hombre en cuestión, bastante más joven que ella, le sugirió que se inyectara esta toxina para suavizar sus arrugas, a lo que ella respondió: "probablemente sería muy bueno para tu ego y el mío si lo hiciera".

Ante su negativa, el joven decidió desaparecer de la vida de la actriz. "Lo vi una vez más después de eso y luego ya no estaba interesado en verme", ha explicado a la estrella de la gran pantalla a la revista. "Si no me ves por más que eso, por favor encuentra tu camino hacia la salida", reflexiona.

Los retoques de Sharon Stone

La presión de la fama hace que la mayoría de celebrities, sobre todo femeninas, terminen sucumbiendo al bótox en algún momento de su vida y Sharon Stone no es una excepción. En el nuevo número de la edición de Arabia de Vogue, la actriz señala que hubo "periodos de fama" en los que se inyectó "esas cosas".

"Luego tuve un derrame cerebral masivo y una hemorragia cerebral de nueve días, por lo que tuve que ponerme más de 300 inyecciones de bótox para levantar un lado de mi cara", recuerda a sus entrevistadores. Stone sufrió un ictus en 2001 y tardó casi un año en recuperarse por completo. Perdió la memoria, el oído y tuvo que volver a aprender a caminar, hablar y escribir.

Fue después de este accidente cuando la intérprete de 'Rápida y mortal' decidió abandonar los retoques estéticos para siempre y amar los signos de la edad.

Luciendo figura en bikini

Que la actriz decidiera dejar de hacerse retoques, no significa que dejara de cuidar su cuerpo. A sus 64 años, Stone tiene una envidiable figura que no duda en mostrar en sus redes sociales.

Hace unos días publicó en Instagram un selfie en el espejo en bikini que ha recibido miles de halagos de amigos y fans. "¿Por qué siempre me pongo en forma cuando termina el verano?", escribió ella.

Carla Bruni, cantautora y actriz casada con el expresidente francés Nicolas Sarkozy, ha sido una de las famosas que se han rendido ante el espectacular posado de Stone con un "OH DIOS MÍO" acompañado de emojis de fuego.

Otro rostro conocido que encontramos en los comentarios es el del cantante Sam Smith, que le ha mostrado su admiración con un comentario lleno de corazones.