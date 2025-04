Juan Urquijo, tímido y sin querer responder, cuando le preguntan por su novia Irene Urdangarin y su cuñado Pablo

Juan Urquijo ha reaparecido públicamente, aunque con muchas ganas de pasar desapercibido. Con una sonrisa tímida y el paso acelerado, ha evitado hacer declaraciones a los medios que lo esperaban para preguntarle por varios temas relacionados con su entorno familiar y su pareja, Irene Urdangarin.

Irene Urdangarin y la infanta Cristina, juntas en Madrid | Gtres

En su encuentro con la prensa, durante el funeral de Paloma Eulate Aznar que se ha celebrado este martes en Madrid, Juan ha preferido guardar silencio absoluto. Los periodistas no han conseguido sacarle ni una sola palabra. Le han preguntado por qué Irene no ha podido acompañarle y si todo va bien entre ellos, pero no ha habido respuesta.

Incluso le han preguntado si apoya a Pablo Urdangarin como jugador de balonmano (como ha hecho su prima Victoria Federica). Pero no ha contestado ni a una sola pregunta, simplemente les ha dedicado una sonrisa educada y ha continuado andando a paso firme y en silencio.

Juan Urquijo | Europa Press

Juan Urquijo es el hermano de Teresa Urquijo, actual esposa del alcalde de Madrid también es conocido por su amistad con Victoria Federica, con quien coincidió en el colegio St. Georges de La Moraleja.

Teresa Urquijo, su hermano Juan y Almeida en la plaza de toros de Las Ventas | Gtres

Su relación con Irene Urdangarin, aunque nunca ha sido confirmada por los protagonistas, salió a la luz en enero del año pasado, por lo que llevarían juntos más de un año. A pesar del interés mediático, él ha optado desde el principio por el silencio.

Por ahora, parece que Juan no está dispuesto a hablar, ni sobre su vida privada ni sobre los temas que afectan a su familia política. Prefiere seguir con su estilo reservado y mantenerse lejos del foco.