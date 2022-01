José Ortega Cano se pronuncia por primera vez tras recibir el alta hospitalaria y explica qué le pasó

El pasado viernes José Ortega Cano ingresaba de urgencias en el hospital tras sufrir fuertes dolores intestinales. Tal y como revelaba la revista Semana, llegó a urgencias este pasado 13 de enero con fuertes dolores de estómago, todo indica que el ex torero había sufrido una obstrucción intestinal.

Un día después, su hija Gloria Camila Ortega lanzaba un mensaje tranquilizador a través de sus redes sociales: "está bien, está estable y controlado. Poco a poco va mejorando y ya pronto le tendremos por casa".

Y finalmente, a las horas, se conocía que José Ortega Cano había recibido el alta hospitalaria y aunque no quisieron hacer declaraciones ante las cámaras, su mujer, Ana María Aldón agradecía el cariño recibido: "Buenos días, así se despierta mi Whatsapp, muchas gracias a todos".

Primeras palabras de José Ortega Cano tras salir del hospital

Ahora, las cámaras de Europa Press han hablado con José Ortega Cano por primera vez tras su salida del hospital y el ex torero ha explicado las causas de su ingreso: "No ha sido una obstrucción intestinal, eso se preveía al principio. Ha sido un malestar de creo que fue un medicamento que me tomé y me sentó mal".

