Jorge Fernández, su increíble cambio físico a sus 49 años: "No podía verme en el espejo"

Más información La foto más real de Jorge Fernández donde habla de los problemas que le han provocado perder tanto peso

Si por algo se caracteriza Jorge Fernández es por ser uno de los presentadores más reconocidos de nuestro país. Con una larga trayectoria a sus espaldas, el alicantino lleva años al frente de uno de los programas con más recorrido, 'La Ruleta de la Suerte', de Antena 3.

Unos 16 años han pasado desde que le vimos tomar las riendas del concurso en la gran pantalla y si algo ha demostrado es que es como el buen vino. Y es que, a pocos meses de adentrarse en la década de los 50, el exmíster España sigue dejando sin aliento cada vez que hace uso de sus redes.

Sin embargo, no todo es lo que parece y, pese al gran físico del que presume, el presentador hizo frente a una complicada etapa de la que ahora se ha sincerado en el nuevo número de la revista 'Men's Health' que protagoniza presumiendo de tonificado cuerpo y de marcadísimos abdominales.

En un acto de valentía, el también actor ha comenzado confesando al citado medio que "he vuelto a ser yo mismo otra vez". Y es que, hace cinco años Jorge Fernández tuvo "un par de patologías por exceso de mercurio en mi cuerpo, y luego además me picó una garrapata y tuve la enfermedad de Lyme".

"Cada día me encontraba peor y no daban con el diagnóstico (...) No podía levantar ni un vaso de agua. Me dolía todo. Mi cuerpo rechazaba hasta el agua. Perdí como 12 o 13 kilos. No podía verme en el espejo. Sentía un rechazo hacia mí mismo brutal'', lamenta al recordarlo.

Tanto es así que, incluso reconoce que tendría que haberse retirado del programa de Antena 3 pero no lo hizo por su cabezonería: "Esto no lo sabe nadie, pero muchos días en el camerino, dos minutos antes de salir a grabar, me miraba en el espejo y llamaba a la sastra y le decía con lágrimas en los ojos 'cógeme un poquito más la camisa por aquí, joder, que he vuelto adelgazar...', y luego salía como podía, entraba a plató forzando la sonrisa y... '¡¡¡Bienvenidos a la Ruleta!!!'".

Una "época durísima" que si de algo le ha servido es para darle "la importancia justa a las cosas": "Ayer me comí una pizza y luego dos bolas de helado, sin ir más lejos. Estoy mucho más relajado en ese sentido".

Además, de las muchas cosas que ha aprendido estos últimos años destaca, entre otras, que ha ganado "control sobre mi ego, por ejemplo, y capacidad para relativizar y darle la importancia justa a cada cosa. También soy mucho menos crítico conmigo mismo y sé protegerme mejor de lo que me hace daño".

Sobre su espectacular físico a poco menos de dos meses de cumplir los 50, Jorge afirma que no hay ninguna "pastilla mágica" para mantenerse así, sino que su secreto reside en "prestarle atención a los cuatro grandes": "Alimentación, actividad física, descanso y gestión del estrés".