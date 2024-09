Jesulín de Ubrique recibe el alta tras sufrir un microinfarto: "Esperemos que sea un capítulo más de mi vida"

Este domingo saltaban todas las alarmas al conocer que Jesulín de Ubrique había sido ingresado a causa de un microinfarto. Un revés que llegaba mientras se encontraba pasando unos días de vacaciones junto a su mujer, María José Campanario, en el Rincón de la Victoria, Málaga.

Todo sucedió durante la madrugada del sábado, cuando el torero sintió un fuerte dolor en el pecho y en la espalda que le hizo acudir de inmediato a urgencias pensando que se trataba de algo muscular. Tras realizarle las pruebas pertinentes, se confirmaba que se trataba de un microinfarto que, por suerte, ha quedado en un gran susto, puesto que tras varias horas en observación recibía el alta hospitalaria.

Jesulín de Ubrique recibe el alta tras sufrir un microinfarto | Gtres

Ahora, el torero ha reaparecido ante las cámaras y ha revelado cómo se encuentra a los micrófonos de Europa Press a su llegada a su casa en Arcos de la Frontera. "Mejor, ya me han hecho pruebas y, bueno, en principio está todo bien. Controlado, me tienen que hacer algunas pruebas más y unas analíticas ahora sobre la marcha. Y el susto, un susto grande", ha explicado todavía asustado por lo sucedido.

Ha reconocido no estar "acostumbrado a estos sustos", ya que lleva una vida sana y normal y no se explica lo que ha podido pasar para sufrir un microinfarto: "Vamos a ver un poco el origen de lo que me ha pasado. Tengo que hacerme analíticas, unas pruebas más. Y bueno, esperemos que sea un capítulo más de mi vida".

Ya en casa y aún con el susto en el cuerpo, Jesulín ha desvelado cómo se encuentra en estos momentos: "Cansado. Desanimado nunca, el ánimo nunca lo pierdo. Estoy un poco cansado, ha sido muy fatigoso todo y muy complicado, pero bueno".

Antes de despedirse de la prensa y visiblemente emocionado, ha dado las gracias a todo aquel que ha dedicado unos minutos para mandarle mensajes de apoyo y cariño. "Agradecer a todo el mundo. Están las muestras de cariño que me han demostrado muchísima gente, de todos los ámbitos", ha dicho con una sonrisa. Ahora queda recuperarse y volver, poco a poco, a la normalidad.