Jacobo Martos descarta los rumores sobre el alta de Raphael: "Me encantaría poder decir cuándo va a salir"

Raphael permanece ingresado en el hospital 12 de octubre sin todavía un diagnóstico claro sobre lo que le pasa. Las primeras informaciones apuntaron a una accidente cerebrovascular, pero el cantante sigue sin ser dado de alta a la espera de más pruebas.

Una vez rebajado el susto inicial a comienzo de esta misma semana cuando se hizo público su problema de salud, se instalaba el optimismo entre sus fans cuando muchos medios dieron por hecho que el artista recibiría el alta este mismo fin de semana.

No obstante, su mujer, Natalia Figueroa y su hija rebajaron este entusiasmo, asegurando que aún no sabían si podría pasar las Navidades en casa.

El cantante y actor español Raphael | Jesús Hellín / Europa Press

Por ello, han crecido la especulaciones sobre el verdadero estado de salud de Raphael. El último en pronunciarse ha sido su hijo, Jacobo Martos, que se ha acercado este domingo al hospital ha querido aclarar todas las dudas que existen.

Después de estar visitando al artista durante horas, Jacobo abandonaba el hospital y aseguraba que "mañana le seguirán haciendo pruebas y ya vamos viendo".

Además, aprovechaba el momento para negar tajantemente que su padre vaya a recibir el alta el día de Nochebuena, tal y como se ha comentado: "No, no lo sabemos, no sé de dónde salen los rumores, no sabemos si saldrá mañana o pasado, esperemos que pronto, pero ni idea".

Raphael recibe, una jornada más, la visita de su familia durante su ingreso hospitalario | EUROPAPRESS

"Os aseguro que me encantaría deciros que va a salir tal día y a tal hora, pero no sabemos", ha zanjado visiblemente cansado.

Eso sí, en cuanto a cómo se encuentra el cantante, Jacobo desvelaba que está "bien, muy bien, esperando que le hagan pruebas para poder salir", pero que de momento no hay "ninguna novedad" en su estado de salud.