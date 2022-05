Su cercanía y naturalidad le llevó a convertirse en una de las hermanas de rostros conocidos más queridas por el público.

Ella es Ivana Rodríguez, la hermana de Georgina Rodríguez, a la que muchos pusieron cara por primera vez tras el exitoso documental que protagonizó la modelo hace tan solo unos meses y quien ya acumula la frívola cantidad de 559 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Un espacio donde comparte la experiencia de la maternidad, una aventura a la que se adentró el pasado 26 de noviembre tras dar a luz a su pequeña Deva. Sin embargo, también aprovecha su altavoz e influencia para convertirlo en un lugar en el que dar visibilidad al cuerpo y sus cambios.

Y es que, hace tan solo unas semanas la integrante de las 'Queridas', el ya mítico y conocido grupo de amigos de Gio, inmortalizó en su perfil su impactante cambio físico tras llegar a pesar 100 kilos.

Y es que, según ella misma contó, estos últimos años llegó a coger hasta treinta y cinco kilos, una suma que vino derivada, en gran parte, por su fractura de coxis, la pandemia mundial o su reciente embarazo.

Factores por los que hace quince semanas decidió empezar la bautizada 'Operación Poderío', la cual tiene inmortalizada en sus destacados de Instagram. ''Mejorar mi salud'', ''bajar de peso'' o ''dejar de sentir el cuerpo enfermo, pesado y cansado'' son algunos de los motivos por los que ha comenzado el proceso para sentirse ''poderosamente sana y feliz''.

El brutal antes y después de Ivana, la hermana de Georgina Rodríguez

En su muro podemos ver una publicación donde muestra los cambios a los que se sometió su cuerpo en cuestión de dos años. Una comparativa de 2019 y 2021 a la que le separa una diferencia de 35 kilos entre una foto y otra, pesando 65kg y 100kg respectivamente.

El antes y el después hizo que Ivana compartiera otro post, en el que también muestra su cambio de imagen a lo largo de distintos años, para aclarar que ''no, las fechas no están mal puestas (...) A nadie le gusta mostrarse mal. En mala forma física, sin arreglar, o haciendo algo tan cotidiano como limpiar la casa. Eso no mola, no es guay. De ahí la confusión que ha generado mi post anterior''.

