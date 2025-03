Isa Pantoja, en la recta final de su embarazo 11 años después del primero: "Como si lo estuviera viviendo por primera vez"

Día inolvidable para Isa Pantoja, que este jueves ha recibido en la gala de la revista Sevilla Magazine el primer premio de su vida. Una cita muy especial en la que se reencontró públicamente con su excuñada Jessica Bueno, aunque mantuvieron las distancias ante las cámaras y a la que asistió acompañada por su marido Asraf Beno presumiendo de su avanzado embarazo con un ajustado vestido marrón.

Isa Pantoja, muy feliz con su premio | Gtres

"Este año ha sido como una etapa complicada en mi vida, pero creo que ha sido necesario compartir con la gente también ese proceso y momentos buenos y obviamente también momentos duros que me han servido a lo largo de mi vida para ser la mujer que hoy veo y cuando me miro en el espejo, eso es lo importante, saber reconocerme. Tener la libertad de elegir a quién querer, a quién amar, con quién estar" ha expresado muy emocionada al recoger el galardón.

Un aplaudido discurso en el que ha confesado su "ilusión" por el momento que está viviendo actualmente. Y es que a pesar de no tener relación con nadie de su familia, a excepción de su prima Anabel Pantoja, Isa ha revelado que se siente muy afortunada porque "voy a ser mamá después de 11 años con mi marido, el amor de mi vida". "Y este premio, para mí, es un reconocimiento a la persona que soy y en parte también a todos los proyectos que quiero hacer, ya no solamente en lo personal, sino también en lo profesional" ha concluido al borde de las lágrimas.

Minutos antes atendía a las cámaras y contaba cómo lleva el embarazo. "Antes no tenía mucha barriga pero ha pegado un empujoncillo, de repente hace unas semanas como que ya ha salido. Y nada, ya estoy de 7 meses, así que también era muy normal. Falta muy poco" ha comentado ilusionada, revelando que como hace "11 años que tuve a mi primer hijo es como si lo estuviera viviendo por primera vez, estoy muy nerviosa".

Isa Pantoja y Asraf Beno, en unos premios en Sevilla | Gtres

"He engordado casi 5 kilos, pero todo dentro de la normalidad. Estoy teniendo un embarazo súper bueno. Todo lo bien. Haciendo vida normal" ha añadido, sin descubrir si ya tienen nombre para el bebé, un niño como anunciaron hace varias semanas.

En la entrega de premios ha coincidido con Jessica Bueno, con la que a pesar de que no tiene ningún tipo de relación desde que rompió con Kiko hace 12 años, no tendría problema en saluda "porque no tengo relación, pero tampoco tengo mala relación".

Jessica Bueno en los premios Sevilla Magazine | Gtres

"No tengo nada que perdonarle" ha asegurado cuando la prensa ha hecho mención a que la modelo era pareja de su hermano cuando éste la regó con la manguera y la llevó al ginecólogo obligada para comprobar si había perdido la virginidad. "No sé, esto ya me parece un poco... Mejor no decir nada" ha zanjado al enterarse de que Jessica ha afirmado que no recuerda dichos episodios.

Tampoco tiene relación con Kiko, pero este año su sobrina Ana hace la Primera Comunión. ¿Acercaría posturas con su hermano si invitasen a su hijo Alberto a la celebración?: "Es una cosa de niños, quizás, en esta ocasión. Es una cosa de ellos, de los niños, y no quiero.... No quiero decir nada, no quiero hablar de los niños la verdad" ha afirmado incómoda, dejando en el aire qué haría si el Dj la llamase. "No lo sé, no lo sé, yo ahora mismo solamente pienso en mí, en mi tripita, en mi prioridad, en mis hijos y ya está" confiesa.

"Ya sabéis que no tengo relación con ellos y no voy a decir nada. Yo, mi embarazo y todo, pero ya está" ha sentenciado cuando le hemos preguntado si sabe algo del estado de salud de su madre tras su ingreso de urgencia en un hospital de Madrid hace una semana, admitiendo que no se ha puesto en contacto con nadie del entorno de Isabel Pantoja para saber cómo se encuentra.

Isa Pantoja posando para los medios | Gtres

Con quien sí habla diariamente es con Anabel Pantoja, en el punto de mira por su supuesta crisis con David Rodríguez. "Está genial, está bien" ha asegurado, confesando que no sabe nada de su fuerte discusión con su novio en el aeropuerto de Gran Canaria. "La verdad es que yo no me meto en su vida privada y ella tampoco se mete en mi relación. O sea, las cosas de la niña, David y tal, es una cosa de ella, igual que yo no le cuento mis cosas con mi marido" ha explicado.

Confiando en que se archive la investigación contra su prima, Isa ha salido en defensa del novio de la influencer y ha afirmado que es un chico estupendo, aunque reconoce que tendrían que verse más a menudo.