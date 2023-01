Íñigo Onieva y Tamara Falcó, muy enamorados en una fiesta temática

Que Íñigo Onieva y Tamara Falcó vuelvan a ser pareja es un hecho cada vez más afianzado. Tras protagonizar la ruptura más escandalosa de 2022, parece que han vuelto más fuertes que nunca y dispuestos a presumir de relación.

Ambos se mostraban felices e ilusionados en una fiesta temática de los años 20 a la que fueron invitados, y no se mostraban tímidos a la hora de publicar lo mucho que estaban disfrutando en su perfil de Instagram.

Íñigo, quien en su día confesaba las infidelidades de las que fue acusado, ha compartido fotos y vídeos donde se les ve a ambos felices y pasando un buen rato, vestidos como en la década de 1920.

En sus stories, la "nueva" pareja de Tamara Falcó subía una fotografía donde se ve a la hija de Isabel Preysler posando en un sofá con un atuendo estilo años 20, una bandana con brillantes y un abrigo beige. Detrás se ve a Iñigo reflejado en el espejo que hay detrás de Tamara.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en una fiesta | Intagram / @tamara_falco

Parece que a Íñigo y Tamarales ha venido bien esta "vuelta al pasado" ficticia para hacer ellos su propio viaje a septiembre de 2022.

Y es que la pareja, que empezó a salir poco antes de que estallara la pandemia, se había prometido tan solo dos días antes de que salieran a la luz las escandalosas infidelidades del empresario.

La marquesa de Griñón había subido a su Instagram una foto mostrando, orgullosa, el anillo de compromiso que Íñigo le regaló para después borrarla tras los rumores de que el ingeniero había besado a una desconocida en el festival Burning Man.

Contra todo pronóstico, la historia de amor de Íñigo y Tamara no solo no ha acabado si no que parece que va viento en popa. Ambos parecen disfrutar mucho de la compañía del otro y quién sabe si en breves habrá un segundo anillo de compromiso.