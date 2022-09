India Martínez, tajante ante las críticas por su foto en bikini: "Lo hago porque me da la gana"

Este 23 de septiembre dábamos la bienvenida a otoño, pero también despedíamos al verano. Algunas celebrities como India Martínez han aprovechado hasta la última luz de la época estival y han decidido despedirse del verano con algunas de sus fotos favoritas del las vacaciones de verano.

Así, la cantante cordobesa ha compartido con sus seguidores una galería espectacular de fotos con sus sobrinos y su hermana: "Os voy a echar tanto de menos". Sin embargo, lo que más ha impactado han sido sus posados en bikini.

Y es que la cantante ya ha hablado alguna vez de cómo ha cambiado su cuerpo al hacer ejercicio (puedes verlo en el vídeo de arriba)

Entre los comentarios hay variedad de opiniones, pues hay quienes han elogiado lo bien que se mantiene en forma India Martínez mientras otros se le han echado encima.

Algunos de los comentarios de sus detractores son: "Te dedicas demasiado a enseñar cacho", "No toca que tú que eres una gran artista enseñes tu cuerpo como si fueses una instagramer cualquiera" o "No caigas en este tipo de contenido en busca de likes y comentarios de babosos".

Ante tal magnitud de comentarios en apenas 24 horas, la cantante de 'Olvidé respirar' o '90 minutos' no se ha quedado callada y ha compartido una tajante reflexión en su Twitter.

India Martínez estalla ante las críticas por subir fotos en bikini

Tajante y con determinación escribía "a los que piensan que no puedo subir fotos en bikini porque soy cantante... O que no me hace falta enseñar... O que es para provocar al personal...".

"Lo hago porque me da la gana, porque me da igual lo que piensen los demás", escribía en mayúsculas la cordobesa.

Y es que si hay algo que India Martínez tiene claro es que es "una mujer libre" y puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Es más, ha acabado su 'comunicado' con un "ahí lleváis otra" y una foto que hasta ahora no formaba parte de esta espectacular y reivindicativa galería.

