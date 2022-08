Las lágrimas de India Martínez rota de dolor por la muerte de su abuela

La agenda de India Martínez se ha tenido que posponer por un motivo de fuerza mayor. La abuela de la cantante falleció recientemente de manera inesperada, algo que cogió por sorpresa a toda su familia y que afectó profundamete a India.

Por este motivo, el concierto que tenía fechado para las Fiestas de San Sebastián de los Reyes en Madrid, se ha tenido que aplazar al miércoles 31 de agosto.

Muy apenada, India Martínez daba la noticia a sus seguidores a través de sus redes sociales e informaba al mismo tiempo a sus fans de que su cita con ellos en el municipio madrileño no iba a poder darse en el día previsto, algo que, por supuesto, han comprendido.

Han sido muchos los usuarios que han mandado mensajes de apoyo a la cantante y que han intentado animarla en estos duros momentos. "Fuerza", "Ella te acompañará siempre" o "Ahora tenemos una estrella en el cielo que nos guía" son algunos de los comentarios que ha recibido.

India publicaba un post en Instagram con un vídeo en el que aparece llorando y a continuación el comunicado oficial del aplazamiento de su concierto.

Muy apenada por la pérdida de su abuela

En el pie de vídeo comenzaba escribiendo: "Familia, ayer murió la abuela que me quedaba con vida, y es como si me hubieran arrancado otro cachito del corazón. La amo tanto... ha sido todo tan rápido que aún no me lo creo".

Como bien ha dicho, la pérdida de los abuelos es muy dolorosa, y aún más siendo la última figura de esta generación que le quedaba.

A continuación, ha explicado que es un momento delicado en el que necesita estar al lado de los suyos: "Sé que hoy teníamos concierto pero es que ni siquiera me sale la voz del pecho para hablar. Perdonad de verdad, sabéis que nunca fallo a una cita pero esta misma tarde es el entierro y mi corazón siente que tiene que estar con los míos y despedirla como ella se merece".

Finalmente, la cantante ha dado las gracias por la comprensión y el cariño recibido por parte de la organización del concierto fijado, así como al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. "Dar las gracias al Ayuntamiento de San Sebastián de Los Reyes por su comprensión y cariño en estos momentos tan duros, ya que hemos podido posponer el concierto para este mismo miércoles 31".

