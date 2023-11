El importante cambio físico de Laura Matamoros tras un mes de entrenamiento

El pasado 30 de septiembre, Laura Matamoros publicaba un carrusel en Instagram en el que mostraba su estado físico. Y aunque no estaba nada mal, la influencer explicó que se había marcado el objetivo de estar tonificada y bajar el índice de grasa corporal, y que cada mes iría compartiendo los resultados.

Ahora, mes y medio más tarde, la hija de Kiko Matamoros ha mostrado en sus historias de Instagram como, con un mes de constancia con los entrenamientos, ha conseguido grandes cambios.

Así ha cambiado el físico de Laura Matamoros

A las 7 de la mañana, recién levantada, Laura se colocó frente al espejo de su cuarto de baño y se hizo un selfie en braguitas y top deportivo que luego compartió. En la imagen saltaba a la vista su abdomen tonificado con incipientes abdominales.

Story | Instagram @_lmflores

A continuación, publicó una comparación de su barriga actual y su barriga antes de comenzar a entrenar, tanto de frente como de perfil, y la evolución de su físico se hacía aún más evidente. Y no solo en el volumen de su abdomen, también en la definición de sus hombros y sus brazos.

Story | Instagram @_lmflores

Laura Matamoros luce un cuerpo atlético y saludable y eso que, como ella misma afirmó en sus historias, aún no ha comenzado a cuidar su dieta, que es una parte fundamental a la hora de planificar un cambio corporal. "Estos últimos días no he parado de comer bombones", aseguró a su millón de seguidores junto a la promesa de comenzar a "comer mejor" a partir de enero. "Fuerte esto, ¿no?", preguntó.

Story | Instagram @_lmflores

Quién hay detrás del gran cambio de Laura Matamoros

Para lograr un resultado tan asombroso en tan poco tiempo, Laura ha contado con los que, para ella, son los mejores profesionales en el sector: el equipo de Crys Dyaz & co. Daniel Jiménez, entrenador personal del futbolista Isco Alarcón, ha sido quien ha hecho sudar la gota gorda a la influencer durante estas últimas semanas.

El entrenador ha llevado al extremo a Matamoros con ejercicios tan dinámicos y divertidos como este:

Gracias a la perseverancia y disciplina, Laura Matamoros pudo lucir un abdomen de infarto en el viaje a Zanzibar que hizo la semana pasada junto a otros creadores de contenido. Los comentarios en sus publicaciones fueron la confirmación de que su cuerpo había cambiado, puesto que la mayoría eran de asombro con su estupendo físico. "A mí me parece que está estupenda para tener dos hijos" o "menudo tipazo", son algunos ejemplos.

Ahora solo falta ver lo que puede llegar a conseguir cuando comience a alimentarse de forma saludable. Puesto que lo más importante para lucir un buen aspecto es cuidar el cuerpo tanto por dentro como por fuera.

Si estás pensando en hacer un cambio como el de Laura Matamoros, asegúrate de contar con el asesoramiento profesional para no poner en riesgo tu salud, que es lo más valioso que tenemos.