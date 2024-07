Iera Paperlight cuenta que ha sufrido sufre un aborto: "Es para normalizar esta situación que nos ocurre a muchísimas mujeres"

Hace unos días nos hacíamos eco, aquí en NovaMás, de que Iera Paperlight estaba embarazada por cuarta vez, una noticia que comunicó a todos sus seguidores a través de un divertido Reel en su cuenta de Instagram en el que se veía cómo esperaba nerviosa el resultado del test de embarazo en el baño del aeropuerto de Ámsterdam.

Estaba de apenas 2 o 3 semanas de gestación y decidió hacerlo público tan pronto para concienciar a todos sus seguidores, y a la sociedad en general, de que existe la posibilidad de que el embarazo no salga adelante en los tres primeros meses.

Por desgracia, los malos augurios se han hecho realidad. Iera ha anunciado que ha sufrido un aborto natural y ha perdido el bebé que esperaba.

"No somos responsables ni culpables"

De la misma manera que anunció que tendría un cuarto hijo o hija, Iera ha publicado un vídeo en Instagram. "Este no es un mensaje triste, pero tampoco es bonito", empieza diciendo la influencer para después continuar con una reflexión sobre lo afortunadas que son aquellas mujeres que son madres, "sobre todo, una vez nacen nuestros hijos", y reconoce que es una "grandísima suerte" y un "milagro" poder ser madre.

Envía también un mensaje a aquellas mujeres que quieren tener hijos, pero no lo están consiguiendo: "No estáis solas", afirma rotunda, y les manda todo el cariño, aunque "no sé cómo os llegará este mensaje teniendo en cuenta que os lo mando desde una situación superprivilegiada", añade.

Tras esta introducción emocionante, desvela la terrible noticia: "Hemos sufrido un aborto". Recuerda que el motivo por el cual hizo ese primer vídeo desde el aeropuerto de Ámsterdam era para concienciar de que este momento podía llegar y que lo iba a compartir igual que hizo la vez anterior: "Es para normalizar esta situación que nos ocurre a muchísimas mujeres y es tener un aborto natural en los tres primeros meses de embarazo".

Otro pensamiento que lanza a todas aquellas que han pasado por lo mismo es no sentirse culpables ni responsables: "Muchas veces nos sentimos responsables pensando que quizá hemos hecho más esfuerzo del que deberíamos, que quizá si hubiéramos hecho otra cosa, no hubiera ocurrido esto. Esto no está en nuestras manos".

Aclara que tanto ella como su marido y sus hijos están bien, y se acuerda de toda su familia "tan maravillosa" y acaba el vídeo agradeciendo los mensajes de apoyo que ha recibido. Lo cierto es que la publicación acumula ya casi 1.600 comentarios, entre los cuales se encuentran los de Cristina Pedroche ("Todo mi amor"), Marta Riumbau ("Gracias por explicarlo, por explicarlo así y ayudar tanto a tanta gente. En lo personal, tuve la gran suerte de cruzarme contigo cuando más lo necesitaba. Eres una gran madre, mujer, persona y amiga") y Alexandra Pereira ("Ánimo, preciosa").