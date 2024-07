El curioso lugar en el que la influencer Iera Paperlight se enteró de su cuarto embarazo

Esta semana, la influencer Iera González -conocida como Iera Paperlight en redes- y su marido, Pau, han anunciado que están esperando su cuarto hijo. Lo han hecho a través de sus redes sociales con un emotivo vídeo donde se ve a Pau arrodillándose ante ella y luego besando por sorpresa su tripa de embarazada, con un atardecer de fondo. "Y una vez más la vida nos sorprende con el mejor de los regalos", escriben junto al vídeo que ha recibido más de 70 mil likes y numerosas felicitaciones de seguidores y amigos, entre ellos Alexandra Pereira y Marta Riumbau.

El momento en el que se hizo el test de embarazo

Tras la conmovedora noticia, Iera ha decidido compartir con sus 529 mil seguidores el momento en que ella misma descubrió su embarazo. En un divertido y espontáneo Reel, muestra cómo se enteró de que estaba encinta en un lugar inesperado: el baño del aeropuerto de Ámsterdam.

Después de dos días de retraso en su menstruación, la creadora de contenido de madre filipina y padre vasco, no pudo con la incertidumbre y se compró un test de embarazo. "Yo os diré que estoy 100% convencida de que no", empieza diciendo en el vídeo mientras desempaqueta el test de embarazo. "Es imposible", continúa.

La espera del resultado se le hace eterna. Tanto es así que empieza a comparar lo rápido que suelen ser los tests de embarazo en España con lo lento que le parece el que ha comprado en Ámsterdam. Finalmente, la cámara capta su reacción al ver el resultado: una palabra en neerlandés, "Zwanger", que al principio no entiende. Al buscar su significado, se da cuenta de que significa "embarazada". Sorprendida y emocionada, exclama: "La madre que me parió". El momento se vuelve aún más gracioso porque la cadena del retrete sigue activándose sola repetidamente.

"Y así, haciendo escala en el aeropuerto de Ámsterdam, me enteré de lo que significa Zwanger y la mezcla de emociones y sentimientos es indescriptible", escribe Iera junto al vídeo.

No se escapa de las críticas

La influencer de 39 años ha comunicado que está de muy poco, de apenas 2-3 semanas de gestación. No obstante, ha decidido anunciar su embarazo nada más enterarse para normalizar el hecho de que pueda no ir bien, pero saber disfrutarlo desde ya al mismo tiempo". Iera ha demostrado valentía al compartir su noticia tan pronto, especialmente en un entorno como las redes sociales, donde a menudo abunda el odio, especialmente hacia quienes se salen de la norma.

De hecho, la influencer no se ha escapado de las críticas en esta ocasión. "Si no pones precaución, sabes que puede ocurrir", le ha escrito un usuario o una usuaria, a lo que ella ha respondido por las historias de Instagram: "Me encantaría explicaros cómo ha sido exactamente y por qué no me lo esperaba, pero también soy consciente de que es un tema delicado y no quiero herir a nadie. Pero cuando os digo que no me lo esperaba es que para nada lo esperábamos".

Historia de Iera Paperlight | Instagram

Desde NovaMás, deseamos que el cuarto embarazo de Iera y Pau evolucione sin complicaciones y que continúen compartiendo su viaje con la misma autenticidad y alegría que hasta ahora.