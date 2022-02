El juguete de sus hijos que no se le da nada bien a Georgina Rodríguez

Georgina disfruta más que sus propios hijos con los juguetes que tienen en casa. Está claro que la modelo no se aburre, ni pierde el tiempo cuando el futbolista no está en casa. Y es que la novia de Cristiano Ronaldo, y futura mujer según comentan, ha compartido unos vídeos en sus Stories de Instagram jugando con un minicoche teledirigido de color blanco descapotable de la marca BMW. Pero parece que la modelo y bailarina no tiene mucha destreza manejándolo...

"Cuando la madre es peor que los hijos", escribía la modelo en uno de sus Stories donde sale 'paseando' a las niñas, Alana y Eva, mientras Mateo está sentado en su trona mirándolas.

Stories Georgina Rodríguez | Instagram

Por su parte, el futbolista también ha querido compartir con sus followers lo bien que se lo pasan sus pequeños con el coche que parece estar de moda en la casa de los Ronaldo-Rodríguez, un post donde salen los tres niños montados en el BMW de lo más divertidos.