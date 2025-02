Las hijas de Julio Iglesias recuerdan a su primo Niccolo, fallecido a los 20 años, en el primer aniversario de su muerte

Se ha cumplido un año del fallecimiento del sobrino nieto de Julio Iglesias, Niccolo, hijo de Jorge Iglesias y nieto de Carlos Iglesias. Las hijas del famoso cantante, Cristina y Victoria, le han recordado con unas conmovedoras publicaciones en Instagram.

"Un año después no pasa un día en el que no piense en ti. Hay tantas cosas que me gustaría poder decirte. Te echo de menos Nico. Para siempre en nuestros corazones", ha expresado Victoria, acompañado de una emotiva imagen en la que aparecen los dos de pequeños tumbados sobre un césped.

"Hoy se cumple un año sin ti. Mi precioso primo. Agradecida de haberte conocido. Te quiero y te echo de menos", ha escrito Cristina junto a una fotografía de los dos en el Baile de Debutantes en París, el día que las hijas de Julio Iglesias cumplieron la mayoría de edad. Una bonita imagen en blanco y negro en la que Cristina aparece colocándole la corbata a Niccolo.

El sobrino nieto de Julio Iglesias falleció hace justo un año con apenas 20 años, la familia optó por no hacer pública la enfermedad que el joven padecía. Lo que supuso un duro golpe para toda la familia debido a la edad de Niccolo.

Tanto Victoria como Cristina han querido hacer un bonito homenaje a su primo, al que añoran, a través de sus redes sociales.