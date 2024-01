La hija de José Luis Gil actualiza el estado de salud de su padre: "No creo que pueda volver a la televisión"

En noviembre de 2021, la vida de José Luis Gil se paralizó tras sufrir un ictus isquémico en el hemisferio izquierdo de su cerebro. Un revés que le obligó a pausar su carrera profesional en la televisión y que le dejó graves secuelas que aún sufre a día de hoy.

Desde entonces, su hija ha ido actualizando el estado de salud del actor en las redes sociales, compartiendo fotografías de su evolución y mensajes en los que subrayaba la favorable recuperación de este. Sin embargo, sus últimas palabras para la revista Pronto han dejado un sabor agridulce.

Posado del actor José Luis Gil | Gtres

La hija de José Luis Gil ha contado que su familia ha hablado tanto con los neurólogos como con el centro de rehabilitación y que nada apunta a que la situación mejore: "No creo que mi padre pueda volver a la televisión (…) Ojalá me equivoque y todo cambie a mejor en el futuro, aunque el paso del tiempo te hace perder las esperanzas".

A sus 66 años, el actor no ha perdido el optimismo, aunque es consciente de su situación: "Mi padre reconoce a todo el mundo. Si viene alguien a verle sabe quién es, se entera de todo, pero tiene problemas para comunicarse". Y es que, aunque son muchos los rostros conocidos que han levantado el teléfono para saber de él, su hija ha confesado que muy pocos han ido a visitarle.

Eso sí, ha querido dejar claro que todo lo que se ha dicho de la mejoría de su padre no es cierto: "Todos sus compañeros lanzan mensajes llenos de optimismo, aunque la situación es complicada. Se han dicho cosas que no se ajustan a la realidad de José Luis, quizá porque los que hablan no saben, pero están deseando que supere esta etapa tan difícil".

Y, aunque el cariño ha sido en todo momento inmenso, dos años después de este ictus, la hija de José Luis Gil ha perdido la esperanza de que su padre vuelva a la pequeña pantalla, retome la profesión que tanto le gustaba: "Hoy por hoy, eso parece imposible".