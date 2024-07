Hiba Abouk, tajante con Álvaro Muñoz Escassi, asegura que "no hay nada" entre ellos: "Somos amigos"

El revuelo mediático causado por la separación de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez sigue añadiendo capítulos a su polémica. Tras la infidelidad que el jinete confesó, y el desfile de nombres que han sido vinculados con él, ahora es la actriz Hiba Abouk quien está en el ojo del huracán.

La revista Semana reveló unas imágenes en las que se puede ver a la intérprete y Álvaro saliendo de un conocido restaurante de Madrid de las que se pronunció hace unos días.

Junto a ello, Escassi pareció confirmar en los platós de televisión que hubo una relación, pero las últimas palabras de la actriz han roto con todo el relato. Hiba ha declarado este viernes que no existe nada entre ellos.

Abouk atendía a los medios de comunicación visiblemente molesta por el seguimiento que está teniendo esta semana y aseguraba que "no hay nada más". Además, pedía a la prensa que la dejen de seguir porque "no hay nada que confirmar ni desmentir".

Hiba Abouk | Gtres

Horas más tarde, volvía a asegurar tajante que "es evidente que entre Álvaro y yo hay una amistad", pero que "no es más que eso. Me llevo súper bien con él. Él lo ha dicho, yo lo he dicho mil millones de veces. Y si queréis, lo vuelvo a decir. Me quito las gafas, os miro a los ojos y os digo, Álvaro y yo somos amigos".

Además, Hiba explicaba que si estuviese enamorada "por supuesto que lo contaría, no voy a ocultar el amor, que es la cosa más bonita del mundo", mientras dejaba claro que no tienen planeado un viaje juntos este verano porque "tenemos planes completamente opuestos de verano", por lo que no parece que les volvamos a ver juntos próximamente.

Paralelamente, el jinete no quiso hacer declaraciones cuando fue preguntado por la prensa, reaccionando con un portazo y visiblemente enfadado.