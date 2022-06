''Posiblemente'', así responde Lucy Mebarak, la hermana de Shakira, a la pregunta: ''¿Os esperabais la ruptura?''.

¿Era entonces una crónica de una muerte anunciada? Hace apenas 24h que nos hacíamos eco de una de las rupturas más sorprendentes del momento: Shakira y Piqué tomaban la decisión de separarse tras 12 años juntos y 2 hijos en común.

Y es que, tras una semana protagonizada por rumores de crisis entre los que se barajaba la posibilidad de que el futbolista pudiera haberle sido infiel a la cantante, era la agencia de comunicación de la autora de 'Waka Waka' la que emitía un comunicado conjunto que confirmaba lo que ya era todo un secreto a voces.

''Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión'', se puede leer.

Desde el anuncio de su ruptura, ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado acerca de ello, en cambio, quien sí lo ha hecho ha sido la hermana de la intérprete, quien, ante los micrófonos de 'Europa Press', ha confesado que su separación era algo previsible.

Además, asegura que todavía no ha podido reunirse con su hermana desde que se hiciera público el fin de su relación: ''No los he visto, no vivo en España yo. Soy la hermana, pero no sé nada todavía''.

Sin embargo, una de las cosas que más ha llamado la atención es que la colombiana podría haber abandonado el país para tomar distancias con el padre de sus hijos: ''Está recuperándose, está fuera del país'', y confía en que pueda regresar pronto: ''Yo creo que sí''.

Unas declaraciones que dejan entrever el delicado momento sentimental por el que atraviesa Shakira. Según estas, podría haber puesto tierra de por medio, para así alejarse del ruido mediático, e irse fuera de España durante unos días.

