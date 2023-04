Guti desvela cómo es su nieto Hugo tras convertirse en abuelo a los 46 años

El pasado 16 de abril, Zayra Gutiérrez, hija de José María Gutiérrez, más conocido como Guti, y Arantxa de Benito, daba a luz a su primer hijo con Miki Mejías. Un momento de lo más mágico que reunía a toda la familia, incluso al exfutbolista, que confirmaba ante las cámaras de Europa Press que se trataba de "un buen día" por el nacimiento de su nieto y que eso le hacía estar "feliz y contento".

Este jueves, Europa Press ha podido hablar de nuevo con el entrenador de fútbol porque se ha dejado ver en el encuentro de las Estrellas en el Centro Deportivo del Atlético de Madrid y ha confesado cómo es su nieto Hugo: "Es precioso. Es precioso, nació bien que es lo más importante y la madre está bien".

Además, Guti explicaba que su hija Zayra está llevando su maternidad con total normalidad, ya que a partir de ahora esta es su nueva vida: "Bueno, pues lo que es tener un niño pequeño, ¿no? Unas veces duerme más, unas veces duerme menos, el niño llora y esto es así. O sea, es lo que le toca a partir de ahora".

El exfutbolista acudía a este encuentro, pero desvelaba que lleva mucho tiempo sin jugar a fútbol: "Fatal, he dicho ya que fatal, fatal. Hacía mucho tiempo que no jugaba y he acabado cansado, bastante cansado".