El gran salto de María Martín de Pozuelo: de sus inicios como influencer a su primera vez como modelo

En tan solo tres años, ya acumula 1,2 millones de seguidores en Instagram y más de 313.000 en TikTok, y hay quien la apoda la mini Pombo. Estamos hablando de María Martín de Pozuelo, influencer de 25 años que se ha ganado la simpatía de todos sus seguidores gracias a sus vídeos cortos de moda en los que destaca su naturalidad.

Le encantan los bikinis y llevar complementos, sobre todo anillos, y le gustaría ir a alguna de las semanas de la moda más importantes. Tiene un perro que se llama Golfo que suele aparecer en algunos de sus posts. Estudió Administración y Dirección de Empresas en Madrid, pero lo que realmente le apasiona es la moda y cuando terminó los estudios tuvo claro que quería dedicarse a algo relacionado con ello.

Así empezó María Martín de Pozuelo en las redes sociales

Hace unos meses, en una entrevista a la revista ¡Hola!, explicó cómo comenzó en las redes sociales. Cuando decidió que iba a publicar contenido sobre moda ya tenía un perfil de Instagram, pero solo lo utilizaba para cosas personales (su día a día, con su novio, con sus amigas...) y le daba vergüenza colgar allí las publicaciones porque tenía como seguidores toda la gente que conocía.

Así que optó por abrirse un perfil en TikTok -"porque en teoría nadie que me conocía me iba a ver"- para enseñar sus looks diarios, simplemente "con la expectativa de ver cómo funcionaban". Y resultó que funcionaron muy bien porque al cabo de poco empezó a publicar en Instagram y afirma que está muy ilusionada con la acogida que han tenido sus vídeos.

Desde entonces, el contador de seguidores no ha dejado de crecer, sobre todo desde que empezó a publicar reels y hacer directos, hasta llegar a más de un millón y medio que actualmente tiene si sumamos las dos redes sociales.

Esta pasión por la moda asegura que le viene de su abuela, que era costurera, y de su madre, sus dos grandes referentes.

Su perfil más personal

Desde 2021, está saliendo con Javier Alfonso, empresario y fundador de una conocida cadena de hamburgueserías de Madrid. Antes de dedicarse a crear su propio contenido, llevaba las redes sociales de la empresa, pero cuando vio que su proyecto de hacía grande, se dedicó plenamente a él.

Con Javier se reencontraron en 2021 en una salida de fin de semana y "hubo muy buen feeling y no nos separamos en todo el finde", contó María a ¡Hola!. Y desde entonces que están juntos, muy enamorados.

La influencer cuenta también que si no se dedicara a las redes, su trabajo preferido sería editora de una revista de moda o algo relacionado con la comunicación y el marketing.

Primera vez como modelo

Un sueño que ha podido cumplir María recientemente ha sido hacer de modelo desfilando para el diseñador Fabio Encinar.

En un vídeo resume cómo fue la experiencia de ese día, desde los momentos previos hasta el desfile pasando por maquillaje, peluquería y el momento de ponerse el vestido por primera vez. A pesar de los nervios, María disfrutó de la experiencia y desfiló como si lo hubiera hecho toda la vida.