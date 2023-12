Gisela acude a urgencias en pleno embarazo tras anunciar que era una gestación de riesgo

Gisela ha luchado durante varios años por quedarse embarazada, lográndolo hace apenas unos meses a sus 44 años. La cantante no lo ha tenido fácil, pues entre medias ha sufrido dos abortos que no le han impedido seguir intentándolo hasta conseguirlo junto a su pareja desde hace casi una década, José Ángel Ortega.

Fue en ¡HOLA! donde reveló el dificilísimo proceso para cumplir su sueño de ser madre, tras intentarlo de forma natural y por fecundación in vitro.

Una vez superado el primer trimestre, la artista ha sufrido un problema de salud, pues como ella misma comentó, es una gestación de riesgo. Lo ha contado en redes sociales a través de las stories de Instagram, en las que, en un primer momento, se grabó sincerándose con sus fans sobre sus dolores en los riñones.

"Hoy tengo un día regular tirando a mal. No me encuentro muy bien. Tengo algún problemilla en el riñón, una piedra que me está dando problemas y sólo me faltaba esto. Estoy cansada de no poder tener una semanita tranquila sin que pase algo, un susto, un sobresalto... Y las hormonas no ayudan tampoco", dijo resoplando y al borde de las lágrimas antes de acudir a urgencias y ser ingresada.

Unas horas más tarde preocupó a sus seguidores y, visiblemente delicada ya en el cama del hospital en la que le estaban "medicando y cuidando", adelantó que le harían más pruebas en las próximas horas.

Gisela cuenta su ingreso en el hospital | Intagram / @giselaoficial

Otro contratiempo que se une al desprendimiento gestacional que sufrió recientemente y que le llevó a estar dos meses en reposo absoluto.

Mientras debe hacer frente a este complicado camino, el nacimiento del bebé de Gisela está previsto para la primavera de 2024 y cuyo sexo desconoce por el momento.