El gesto de Simeone con su mujer Carla Pereyra

Hace ocho años, Diego Simeone y Carla Pereyra comenzaban una relación. Un amor que a día de hoy parece que sigue fuerte como el primer día y con el que ha formado una preciosa familia junto a sus dos hijas y los hijos mayores que ya tenía el entrador fruto de su relación anterior…

DERBI WAGS: REAL MADRID VS. ATLÉTICO DE MADRID | Antena 3

Recientemente, la modelo argentina se ha trasladado a Marbella donde ha disfrutado unos días de los diferentes eventos que han tenido lugar en Starlite donde además ha sido premiada. Primero fue el concierto que ofreció su compatriota, Diego Torres, y del que disfrutó de lleno junto a su amiga, la también modelo argentina Valeria Mazza.

Carla Pereyra, Valeria Mazza y Alejandro Gravier | Gtres

Y este fin de semana, Carla Pereyra se ponía sus mejores galas para acudir a un evento que organizó la Fundación Starlite.

Carla Pereyra | Gtres

Así mostraba su impresionante look a través de las redes sociales: "Lo de anoche fue maravilloso! Aun con resaca de emociones les comparto el look de una de las noches más especiales de mi vida @fundacionstarlite".

Un evento donde dedicó unos minutos a hablar con la prensa y donde, además de mostrarse como siempre de lo más cercana y simpática con la prensa, confesó el detalle que había tenido su marido, el Cholo Simeone, con ella por no haberla podido acompañar por motivos de trabajo.

Un impresionante ramo de flores

"Sí, vengo sola. A mi marido le hubiese encantado venir. Está pendiente, me ha enviado flores, pero bueno. Mañana él empieza con su trabajo y le toca estar ahí así que bueno", confesaba ante las cámaras.

Premiada por su solidaridad

Además, durante la gala fue reconocida su labor solidaria, y se mostró muy emocionada por ello: "La verdad es que es un premio muy bonito como comentaba, nos inspira a seguir, a seguir haciendo el trabajo. Yo me considero una persona que me involucro mucho con las causas y lo disfruto. A veces se pasa mal, porque cuando te involucras con algo también duele, pero bueno. Después, cuando sientes y ves la cara de la gente cuando recibe, en nuestro caso, los alimentos. Cuando Cruz Roja los reparte, llega a esas familias, al final no hay premio más bonito que ver esas caras felices y aliviarles a las familias el llegar a fin de mes y tener comida, que es algo tan básico como eso y tan importante".

"Yo me considero una persona que me involucro mucho con las causas y lo disfruto. A veces se pasa mal, porque cuando te involucras con algo también duele, pero bueno". Todo merece la pena cuando ve el resultado: "Al final no hay premio más bonito que ver esas caras felices y aliviarles a las familias el llegar a fin de mes y tener comida, que es algo tan básico como eso y tan importante".