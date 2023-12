Geraldine Larrose, contra la familia de su pareja Carlos Marín, el fallecido cantante de Il Divo: "El duelo lo llevan con rabia"

Después del duro golpe personal y familiar y personal que supuso para ella la muerte de su pareja Carlos Marín, Geraldine Larrose reconoce que no ha superado la pérdida y que el cantante aún sigue muy presente en su día a día. A las puertas de celebrar la Navidad junto a la persona más importante de su vida, su hija Scarlett, por la que intentará disfrutar de estas fechas a pesar de su tristeza.

Geraldine Larrose posa ante los medios | Gtres

"Estoy contenta porque estoy trabajando, pero feliz no estoy. Es un momento muy triste porque tengo mis crisis. Todavía hoy no me lo creo, esto es muy duro" reconocía la cantante en su aparición en el concierto de Lola Índigo en el festival Christmas by Starlite. En cuanto a cómo pasará las Navidades este año, Geraldine reconocía que hará todo el esfuerzo posible por la felicidad y la ilusión de su hija: "Tengo una niña entonces tengo que celebrar la Navidad con una armonía infantil porque es muy importante para ella. Es verdad es que es un momento difícil, vienen todos los recuerdos. Es una mezcla" añadía.

Geraldine Larrose, en un concierto en Madrid | Gtres

A pesar de la tristeza compartida por su pérdida, la que fuera pareja de Carlos sigue en pie de guerra con la familia del cantante con la que no ha llegado a un entendimiento: "Ellas siguen diciendo cosas feas sobre mí, me parece que no proviene, no procede, pero bueno, creo que ellas el duelo lo llevan con rabia" nos ha reconocido Innocence. "Yo no me meto con ellas, pero que ellas también respeten mi vida, la vida que yo he tenido con Carlos Marín, que han sido muchos años, yo no me he inventado nada. Tengo todo bien cogido" sentenciaba ante las cámaras. En cuanto al principal motivo de esta disputa, Geraldine explica: "Reclamo lo que está en el testamento, que es mi piso y ya está. Yo nunca he exigido que ellas paguen como van diciendo por ahí, es mentira, mentira podrida. Hay un seguro universal y se tiene que pagar con ese seguro y punto. Pero ya está. Si tiene que ser un legado, se tiene que entregar".

Carlos Marín y Geraldine Larrose | Gtres

Con muchas ganas de rendirle un homenaje al hombre de su vida cuando se cumplen dos años de su desaparición, Geraldin asegura que preparará algo en su honor aunque aún no tiene claro el formato: "Ya veré lo que puedo hacer, creo que se merece que se hable de él, de toda la vida que hemos tenido".