Gabriela Guillén, sobre la prueba de paternidad que ha solicitado a Bertín Osborne: "Esto tiene su tiempo"

En medio de rumores y especulaciones sobre una presunta demanda de paternidad contra el cantante Bertín Osborne, Gabriela Guillén ha optado por continuar con su postura de no revelar más información de la necesaria respecto al tema.

Bertín Osborne en los Premios Solidarios Ciudad de Sevilla | Gtres

Ante las preguntas insistentes de los periodistas, la fisioterapeuta se ha limitado a declarar: "Pues esto tiene su tiempo, es que yo no puedo decir más, no tengo conocimiento para hacerlo". De igual manera, no ha querido confirmar ni desmentir si había enviado un burofax al cantante, reiterando su postura de no querer hablar del tema en este momento.

Cuando se le ha mencionado que el presentador aparentemente se está perdiendo ver crecer a su hijo, Gabriela ha respondido de manera contundente: "Bueno, allá él si no quiere", dejando entrever una sensación de resignación frente a la situación.ç

Gabriela Guillén, en Madrid | Europa Press

Ante la posibilidad de que Bertín cambie de opinión en el futuro, responde entre risas: "Mira, he decidido no hacer más comentarios de verdad. Estoy bastante cansada", dejando claro su deseo de no seguir alimentando la polémica.

No obstante, Gabriela ha asegurado que su hijo se encuentra en buen estado y está creciendo de manera saludable. "Bueno, el bebé está creciendo y crece bien", ha afirmado, cerrando así cualquier intento de profundizar en la situación actual con el supuesto padre del niño.