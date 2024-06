Fran Rivera, sin nada que decir sobre la actitud de su hija, Tana Rivera, con la prensa por Victoria Federica

Cartel de no hay billetes en la plaza de toros de Las Ventas para una de las tardes más esperadas de la Feria de San Isidro con la Corrida de la Prensa, con un cartel protagonizado por Paco Ureña y Borja Jiménez, que como se ha convertido ya en una tradición ha sido presidida por el rey Felipe VI.

Felipe Vi, en la plaza de toros de Las Ventas | Gtres

A su lado en el palco de honor, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la periodista María Rey y Francisco Rivera, que ejerció de asesor taurino para el monarca. "Es una responsabilidad acercar a su Majestad el mundo del toro, lo que sentimos los toreros en el albero, el por qué de muchas cosas... la verdad es que es una responsabilidad bonita y yo me siento un privilegiado y un tremendo honor" confesaba con cierto nerviosismo el hijo de Paquirri a su llegada a Las Ventas. "Voy a estar en la mejor compañía, con el Rey, imagínate. La mejor compañía que es su majestad, hoy imposible" reconocía con una sonrisa.

El rey Felipe VI, la periodista María Rey y Francisco Rivera | Gtres

Un encuentro de lo más cómplice en el que Felipe VI y Fran encajaron a la perfección, y así se demostró durante la corrida en la que las risas y las confidencias fueron las grandes protagonistas.

Feliz, el extorero se deshacía en elogios con el monarca al abandonar Las Ventas, revelando que "sabe más de toros de lo que yo pensaba". "No sé si como su padre o no, pero sabe más de toros de lo que yo creía y tiene una percepción especial. Un tipo fantástico, la verdad. Tenemos mucha suerte de tener el rey que tenemos" ha asegurado. "La verdad he disfrutado mucho" ha añadido, dejando en el aire si había alguna anécdota que nos pudiese contar de su tarde junto a Felipe VI.

Fran Rivera, en la plaza de toros de Las Ventas | Europa Press

Francisco tampoco se ha querido pronunciar sobre la actitud de su hija Tana Rivera ante las cámaras para proteger a Victoria Federica al salir de un restaurante en la capital hace varias semanas, y haciendo oídos sordos a las críticas que ha recibido la joven se ha centrado en atender a sus admiradores.