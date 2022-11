Mila Kunis se ha dejado ver disfrutando de un paseo por Los Ángeles junto a su marido, Ashton Kutcher, de lo más natural. Sin gota de maquillaje y haciendo uso de sus gafas, la actriz desprende un estilo de lo más casual. También, con un chándal negro de pantalón, una sudadera rosa y unas deportivas blancas, la intérprete ha mostrado su sencillez y llaneza.

Mila Kunis: en chándal, con cara lavada y de paseo | GTRES

Presumiendo de su rostro limpio y café en mano, a Mila parece no importarle el qué dirán, tal y como la vemos disfrutando junto al conocido actor.

Mila Kunis y Ashton Kutcher | GTRES

No es la primera ocasión en la que Mila Kunis reivindica la cara lavada ante el público. En la edición de agosto de 2016 de la revista Glamour, la actriz ucraniana protagonizó este número y llamó especialmente la atención a los lectores. A modo de portada, una imagen de Mila con un total look vaquero y en la contraportada, un primer plano de Mila sin maquillaje.

Contraportada Glamour Mila Kunis | Revista Glamour USA

A lo largo de esta entrevista, la mujer de Ashton Kutcher aprovechó para brindar su opinión acerca del maquillaje y el cuidado personal.

"La verdad nunca uso maquillaje, no me lavo el pelo todos los días. Muchas veces, olvido ponerme cremas y mis rutinas de belleza suelen ser muy sencillas", confesaba la actriz a Glamour USA. Además, también compartió su opinión a cerca de las mujeres que le dan mayor importancia al maquillaje: "Admiro a las mujeres que se levantan 30 o 40 minutos antes todos los días para poder aplicarse delineador. Es hermoso, las admiro realmente, pero la verdad no soy ese tipo de mujer", le comentaba al citado medio.