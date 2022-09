La foto de Patricia Montero bajo la ducha: "Pocas fotos subo así"

Septiembre ha comenzado y con él, comienzan las nuevas etapas. Ya hemos visto como muchas de nuestras celebs e influencers han vuelto de sus vacaciones y, para despedirse oficialmente del verano, algunas se han hecho un cambio de look como Laura Escanes. En el caso de Patricia Montero, la actriz ha preferido publicar en su perfil de Instagram una foto de lo más refrescante, aprovechando así los últimos rayos de sol.

Hace unos días, dedicaba un post de lo más emotivo a su prometido, Alex Adróver, pero esta vez su reflexión ha estado destinada a la liberación y limpieza de energía negativa y lo ha hecho integrada en la naturaleza y sin ropa.

La foto sin ropa de Patricia Montero para despedir el verano

Muy sonriente, duchándose y desnuda, Patricia Montero escribía en el pie de foto lo bien que se siente entre la naturaleza: "Qué tiene la naturaleza que me despelota, me libera y limpia de cualquier energía negativa que pueda tener". "Siento que la naturaleza se ofrece desnuda, vulnerable, generosa, y yo tengo la necesidad de ser parte de ella".

Además, también comentaba que no suele subir fotos de este tipo. De hecho, en su perfil son muy poco comunes fotos donde aparezca sin ropa. Sin embargo, la ocasión lo merecía. "Pocas fotos subo así, pero son muchas las que ocupan mi carrete, porque es algo que realmente me define y hoy en medio de un caótico día me apetece compartir".

A pesar de que finalicen los meses de verano, para muchos este mes supone un inicio de año. Patricia Montero y Alex Adróver están más unidos que nunca. Tras anunciar su compromiso en 2017 e intentar casarse en 2020 (año de la pandemia), parece que la actriz está dando la bienvenida a una nueva etapa y "un nuevo año" donde al fin podrán afianzar su relación y donde podremos verla vestida de blanco.

