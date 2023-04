La foto de Alba Díaz y Tana Rivera abrazadas con la que demuestran su buena relación

La Feria de Abril de Sevilla es una de las festividades españolas más esperadas, no solo por los sevillanos, sino por gran parte de la población. Unos días en los que miles y miles de personas se reúnen en la capital andaluza para disfrutar a lo grande. Durante esta celebración son muchos los famosos que se desplazan para acudir al evento, y no solo comparten con sus seguidores los looks que han decidido ponerse, sino que muestran muchos reencuentros con amigos.

Alba Díaz, la hija de Manuel Díaz El Cordobés y Vicky Martín Berrocal, en un principio explicó mediante un post de Instagram que no iba a ir a la Feria de Abril de Sevilla: "Si me hubieran dado 10 euros cada vez que me han preguntado si voy a la feria sería millonaria os lo juro jajajajaja. No es un plan que me llame mucho la atención, estaré en Sevilla estos días pero sin plan de ir. He dicho muchas veces por aquí que me da un poco de agobio todo lo que tenga que ver con una aglomeración, una caseta llena, el calor, los tacones... no sé. Un poco todo. Si voy un día de estos será un milagro y os lo contaré jajajajajajajaja, espero que todos los que vayáis lo disfrutéis mucho, y a los de fuera de Sevilla, gracias por apoyar siempre nuestra cultura, ¡pasadlo bien y bebeos muchos rebujitos por mí!".

Pero parece que la final los planes de la hija de la diseñadora de moda cambiaron, ya que en sus redes sociales ha compartido su presencia en la feria durante varios días y, en una de las casetas del recinto, Alba vivió un bonito encuentro con una amiga y quiso mostrar a sus seguidores la buena relación que existe entre ella y Tana Rivera, la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo. Una instantánea que la influencer compartió en su perfil de Instagram en la que aparecen abrazadas, mostrando el cariño que se tienen.

Alba Díaz y Tana Rivera en la Feria de Abril de Sevilla | Instagram

Con esta fotografía, Alba también mostró las dos realidades de la feria, y es que mientras Tana va vestida de flamenca con bonito vestido azul verdoso, un mantón y una flor mostaza adornando su cabeza, Alba optó por no vestirse con el traje regional y eligió una opción distinta: Un vestido negro palabra de honor que contaba con unas mangas abullonadas.