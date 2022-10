Fernando Verdasco revela cómo ve a su cuñada Tamara Falcó tras su ruptura con Íñigo Onieva

Fernando Verdasco ha acudido a la fiesta que Mario Vargas Llosa organizó en Madrid. Allí, el marido de Ana Boyer dedicó unos minutos a hablar con la prensa y reveló cómo ve a Tamara Falcó tras su sonada ruptura.

El entorno de la marquesa de Griñón ha sido cómplice de esta ruptura tan mediática. A muchos les ha pillado por sorpresa la actitud de Íñigo Onieva, y es que ya era uno más de la familia.

La pareja solía compartir planes con Ana Boyer, y su marido, Fernando Verdasco. Y es que parece que el cuñado de Tamara gozaba de una relación muy buena con Iñigo, relación que parece haberse roto al hacerse pública esta infidelidad.

Hasta el momento, el tenista no se había pronunciado al respecto. No ha sido hasta ahora cuando ha decidido hablar sobre la posibilidad que Tamara Falcó le dé una segunda oportunidad a Íñigo Onieva: "No me voy a meter en cosa de estas". Parece que Fernando Verdasco está de acuerdo con el resto de la familia, y es que solo hay una cosa que les preocupa en estos momentos: "Lo importante es que Tamara esté bien, está bien y me alegro".

El tenista era uno de los invitados de la fiesta organizada por Mario Vargas Llosa, donde ha explicado el motivo por el que no se presentó a su último partido en el Open de Estocolmo: "Estoy medio lesionado, estoy de hecho, por eso he llegado tarde, vengo del médico de hacerme una prueba médica que tenía una microrrotura en el antebrazo que no pude jugar la semana pasada en Suecia y ahora me debería de haber ido hoy a Italia pero he ido al médico y por eso no me he podido ir hoy y a ver si las pruebas salen bien y puedo irme mañana".

Sobre la nueva paternidad de Rafa Nadal, Verdasco detalla que le mandó un mensaje y afirma que el tenista está viviendo uno de los mejores momentos de su vida: "Está muy feliz, súper feliz".

